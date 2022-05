Posily z NHL: Ofenzivní eso Hertl, jednička z pouště. Šanci dostal dravec Dima

Dynamika, nasazení, rychlost, týmovost. A špetka české chytrosti i kreativity. Tyhle atributy zdobí národní tým. „Dokázali jsme dát dohromady týmový hokej s českou DNA,“ chválil přísný trenér s vizáží profesora.

GÓÓÓL ČEŠI! ?

David Sklenička při oslabení nachytal rakouského brankáře vyhozením z vlastní obranné třetiny a vedeme. ?? #narodnitym #jakolev #CZEvAUT 1:0 pic.twitter.com/CHUeFsM6qF — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 1, 2022

Fin se snaží českým hráčům vnuknout své pojetí hry, a ti mu pozorně naslouchají a plní pokyny. „Je důležité, když vidíme, že to funguje. Snažíme se plnit to, co nám říkají trenéři a věříme tomu. Kdyby tomu někdo nevěřil, vypadalo by to blbě,“ přiznal útočník Petr Holík, který si dvěma góly a dvěma asistencemi proti Švédsku řekl o nominaci.

Sen se rozplynul. Hokejisté jsou bez medaile. Jsem na tým hrdý, řekl kapitán

Jalonen ve třech ostravských zápasech protočil tři různé sestavy. Češi padli jen s Finy 1:2 v nájezdech. Kromě Švédů porazili ještě Rakousko 4:1 a turnaj vyhráli. Místo odpočívajícího Romana Červenky vedl tým v roli kapitána jeden z dosavadních asistentů Jakub Flek. V utkání si připsal dvě nahrávky. Domácí podnik série Euro Hockey Tour vyhrál národní tým počtvrté z posledních pěti odehraných ročníků.

Finský kouč bude mít při zužování kádru zamotanou hlavu, koho pošle domů a koho na mistrovství světa. „Teď je čas udělat rozhodnutí, která budou opravdu moc těžká. Každý hrál velmi dobře a tým teď bude muset opustit spousta hráčů, ale taková je prostě moje práce,“ řekl Jalonen.

Příští týden ještě čeká generálka ve Švédsku. To už nastoupí i posily z NHL. Ve Stockholmu se Jalonenův výběr utká postupně s domácími Švédy, Finy a nakonec se Švýcary, kteří na závěrečném podniku EHT nahradí Rusy.

ČR - Rakousko 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)



Branky a nahrávky: 5. D. Sklenička (Budík, Černoch), 31. D. Jiříček (Blümel, Flek), 34. Černoch (Flek, Blümel), 52. Budík (D. Sklenička, P. Kousal) - 32. Nissner (Wolf, Kirchschläger). Rozhodčí: Šír (ČR), Ansons - Zunde (oba Lot.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 5720.

ČR: Š. Lukeš - Nedomlel, Šulák, Jordán, Krejčík, D. Jiříček, D. Sklenička, Budík, Kaňák - M. Stránský, Černoch, Flek - Blümel, M. Špaček, P. Kousal - H. Zohorna, P. Holík, P. Zdráhal - O. Beránek, Kodýtek, Fridrich. Trenér: Kari Jalonen.

Rakousko: Starkbaum - Maier, Hackl, Kirchschläger, Wolf, Wimmer, Brunner, Kragl - Schneider, Nissner, Ganahl - Lebler, Baumgartner, Zwerger - Huber, Achermann, Wukovits - Schwinger, Rauchenwald, Macierzynski. Trenér: Roger Bader.

Konečná tabulka turnaje: