Zmizí strach o extraligovou příslušnost a dostaví se po temných letech lepší výsledky? S nadějí vyhlížejí hokejoví příznivci Pardubic příští extraligovou sezonu. Značku Dynama totiž chce oprášit miliardář Petr Dědek.

Petr Dědek | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Podnikatel z Vrchlabí vyjednává se zástupci města o finálních podmínkách vstupu do klubu. Ve hře je smlouva na patnáct let. Za tu dobu by měl nový spolumajitel do klubu dostat 250 milionů korun v rámci reklamního plnění.