Česká hokejová reprezentace odstartuje druhý turnaj sezony, která vyvrcholí domácím mistrovstvím světa. Do zápasů, které bude hostit pražská O2 arena a curyšská Swiss Life Arena, nominoval hlavní trenér dvojici gólmanů, deset obránců a patnáct útočníků. Oproti předchozí nominaci se obměnilo deset jmen. Poprvé v ročníku půjde do boje za reprezentaci i zkušený Roman Červenka.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík. | Foto: Profimedia

„Udělali jsme určité změny oproti první nominaci, ale ne zásadní. Vzali jsme čtyři nové obránce oproti původní nominaci a pět útočníků, kteří s námi nebyli na první akci. To je dohromady devět hráčů plus jeden gólman,“ uvedl k nominaci hlavní kouč Radim Rulík, jehož tým ovládl první turnaj sezony ve Finsku.

V brance bude opět sázet na Dominika Pavláta z Plzně, ke kterému přizval pardubického Romana Willa. „Dominik Pavlát vychytal čisté konto a velice dobře se jeví i v lize. Má výborné výkony, proto jsme ho pozvali na další akci. V pozici dalšího gólmana jsme se rozhodli pro Romana Willa, který je s Pardubicemi na úplné špici tabulky a podává konstantní výkony. Ještě nás rozšíří Josef Kořenář ze Sparty, který bude fungovat ve stejném sytému jako Adam Brízgala. Na Švýcarské hry s námi nebude cestovat, pokud budou všichni zdravotně v pořádku,“ vysvětlil reprezentační trenér.

V obraně dostanou oproti předchozímu srazu šanci Filip Král z finské nejvyšší soutěže, Tomáš Kundrátek z Třince, Michal Kempný ze Sparty a debutant Mikuláš Hovorka z Českých Budějovic, který dosud nemá zkušenost ani z mládežnické reprezentace.

„Je to kluk, který má budoucnost. Má dobrý věk, je to mladý hráč těsně nad dvacet let, je to pravák, je vysoký a má dobré parametry. Není nešikovný na kotouči a chceme ho vyzkoušet v mezinárodním hokeji, protože máme pocit, že by mohl růst,“ vysvětlil Rulík nominaci českobudějovického beka.

Chtěli jsme většinu týmu zachovat

V útoku jsou nováčky pod současným realizačním týmem litvínovský David Kaše, liberecký Jakub Rychlovský, karlovarský Ondřej Beránek, Michal Kovařčík z Finska a zkušený Roman Červenka ze Švýcarska.

„Je tady nový trenér, nový realizační tým a nové mužstvo. Když je možnost, aby Roman byl součástí týmu, tak je potřeba toho využít,“ prohlásil Rulík, který také prozradil, že Jana Kováře dosud limituje přetrvávající zranění a Ondřej Kaše musel odřeknout po srážce na klubovém tréninku.

„Snažili jsme se přihlédnout, kdo hraje přesilovky a oslabení, kdo je pravák a levák, jak se komu daří v klubech. Chtěli jsme ale většinu týmu zachovat a pokračovat s hráči, kteří se nám osvědčili v prvním turnaji,“ doplnil reprezentační kouč k nominaci.

„Cíle jsou vždycky úplně jasné, národní tým nemůže mít jiné. V první řadě chceme pokračovat v systému hokeje, který jsme hráli v listopadu. Chceme zabudovat do systému další hráče a vidět, jak to budou zvládat. Cílem je pokusit se zvládnout utkání, navázat na listopad, neustoupit z naší hry,“ dodal k blížícímu se švýcarskému turnaji.

Jeho první zápas proti Finsku odehraje reprezentace ve čtvrtek 14. listopadu v pražské O2 areně. Ještě před zápasem budou do Síně slávy Českého hokeje uvedeni bývalí hráči Tomáš Kaberle, Roman Turek a Petr Sýkora a para hokejový funkcionář Roman Herink. Po utkání se český výběr přesune do Curychu, kde odehraje zbytek turnaje.