Český útočník David Pastrňák přispěl v NHL gólem a přihrávkou k výhře hokejistů Bostonu 4:1 na ledě Caroliny s krajanem Martinem Nečasem v sestavě a byl zvolen první hvězdou zápasu. Jeho spoluhráč Pavel Zacha zase asistoval u dvou branek Bruins a prodloužil svou bodovou sérii už na pět zápasů. Po téměř třech měsících nastoupil v zámořské soutěži obránce David Jiříček, který s Columbusem podlehl doma New Yorku Islanders.

Utkání hokejové NHL Carolina Hurricanes - Boston Bruins, 4. dubna 2024. David Pastrňák z Bostonu se raduje z gólu. | Foto: Profimedia

Boston vedl v souboji nejproduktivnějšího českého tria v NHL po jedenácti minutách hry už 3:0. Skóre nejprve otevřel kapitán Brad Marchand svým jubilejním čtyřstým gólem v soutěži a další dvě branky padly po akcích českých hráčů.

Po Zachově přihrávce zvýšil kanonýr Pastrňák, který si vybruslil z rohu kluziště a poslal puk pod horní tyč. Útočník s 88 na zádech se letos prosadil už po sedmačtyřicáté a s 106 kanadskými body nadále drží páté místo v tabulce produktivity celé NHL.

„Dostal jsem to přesně na hokejku a pak se jenom podíval, kde je volné místo. Zkusil jsem udělat rychlý pohyb na forhend, abych gólmana dostal na vzdálenější stranu. A vyšlo to perfektně,“ popsal svou trefu na ledě Caroliny Pastrňák.

Při třetím gólu zase havířovský rodák uvolnil přihrávkou z pravého kruhu do levého Dantona Heinena, který pohotovou střelou zvýšil náskok Bruins. Druhou asistenci si opět připsal Zacha, který bodoval už v pátém utkání v řadě (2+6).

Útočník Caroliny Jake Guentzel ve 36. minutě sice snížil, ale domácí zápas už více nezdramatizovali. Neprosadil se ani krajan Martin Nečas, který vyslal v utkání tři střely na branku. Výhru Bostonu pak zpečetil Hampus Lindholm při hře Hurricanes bez gólmana.

„Jsem opravdu potěšen dnešním vítězstvím,“ prozradil trenér Bostonu Jim Montgomery. „V první třetině jsme hráli fakt dobře, chytili jsme tempo a to nám dodalo klid i po zbytek zápasu,“ dodal spokojeně.

Sestřih zápasu Carolina vs. Boston:

Zdroj: Youtube

Obránce David Jiříček nastupoval v NHL do začátku ledna pravidelně a nasbíral v 36 zápasech devět bodů (1+8), než jej Columbus poslal na farmu do Clevelandu. K návratu do prvního týmu mu tentokrát pomohl i nejistý stav Adama Boqvista.

Dvacetiletý obránce strávil na ledě skoro třináct minut, během kterých jednou vystřelil a jednu střelu zblokoval. Blue Jackets v úvodní třetině dvakrát smazali jednogólové manko, nicméně o výhře Islanders 4:2 rozhodl ve 44. minutě Noah Dobson.