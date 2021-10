Olympijské hry v čínském Pekingu se nezadržitelně blíží a největší pozornost se bez pochyby upíná na hokejový turnaj. Týmy už zveřejňují své největší hvězdy, český tým se může pyšnit triem Pastrňák, Palát, Voráček. Avšak místenek do vládního speciálu je stále dost. Opře se trenérský sbor Filipa Pešána o ryze zámořské zboží, nebo dostanou šanci rovněž evropské klenoty?

Trenér Filip Pešán během zápasu s Dánskem. | Foto: ČTK

Čekání je (skoro) u konce. A hokejovým fanouškům napříč celým světem se splnil obrovský sen: na olympiádu do Pekingu dorazí i hráči z NHL! O kvalitu je postaráno, o vyprodané haly už však nikoliv. Možná nejlepší podívanou dekády tak budeme sledovat pouze z televizních obrazovek.



Stále trvající světová pandemie nedovolila organizátorům Her povolit vstup do pořadatelské země světovým turistům, a tak si hokejovou baštu budou vychutnávat pouze domácí Číňané.

Ale ani to nezabránilo týmovým manažerům k okamžité reakci a rychlému vyjednávání s těmi největšími klenoty zdobícími vzácné vitríny hokejové síně slávy. A tak se olympijské soupisky rázem začaly plnit velice zajímavými jmény.

Takže Kanada představí třeba Sidneyho Crosbyho, Američané se těší na umění mistra kliček Patricka Kanea, Rusové si mnou prsty spoluprací s Alexem Ovečkinem.

Jinými slovy hokejová smetánka. A odpověď českého tábora? Naprosto pohotová. Do Pekingu vám posíláme trio Pastrňák, Palát, Voráček!

? První tři potvrzená jména pro ZOH 2022! Trenérům by na zimních olympijských hrách v Pekingu neměla chybět trojice útočníků David Pastrňák, Ondřej Palát a Jakub Voráček! ?? #narodnitym #jakolev pic.twitter.com/6yRL9BHe6x — Hokejový nároďák (@narodnitym) October 7, 2021

„Všichni tři podávají v nejlepší soutěži světa dlouhodobě vynikající výkony. Jsou to lídři a jedni z těch, na které budeme při turnaji hodně spoléhat,“ uvedl v tiskové zprávě generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.

A papíry s možnými variantami sestavy se na stole trenérského štábu množí každým dnem. Otazníků je několik, ten největší však tkví v tom, zda se do Číny podívá pouze „zámořský“ výběr, nebo trenéři vytáhnou ze svých rukávů rovněž evropská esa.

Zámořský přetlak v brankovišti

Takže hezky popořadě…

První úkol: vybrat silné brankářské trio. Pro české trenéry zřejmě nejpříjemnější starost. Jen v NHL jich český hokej má pro tuto sezonu pět, k tomu další početná skupinka číhá na svou šanci na farmách.

Petr Mrázek, David Rittich, Pavel Francouz nebo Vítek Vaněček – to všechno patří mezi českou gólmanskou elitu. Síla v brankovišti je jednoznačně na české straně.

V Arizoně se navíc letos skvěle profiluje i mladý klenot Josef Kořenář, blízko svému debutu je v Calgary rovněž Daniel Vladař.

Avšak nesmíme opomínat ani silnou brankářskou legii v Rusku, ať už je řeč o ve formě chytajícím Romanu Willovi, brankáři z mistrovství světa Šimonu Hrubcovi či Dominiku Furchovi. Ti všichni budou jistě připraveni do závěrečné nominace hlasitě promluvit.

Suma sumárum, tady je rozhodně z čeho vybírat.

Hronek jako number one, překvapí dravé mládí?

V obranných řadách mají trenéři téměř jasno. Jako obránce číslo jedna pojede určitě detroitský expres Filip Hronek, který má navíc s reprezentováním v posledních letech bohaté zkušenosti. K němu se jednoznačně připojí úřadující vítěz Stanley Cupu Jan Rutta a českou defenzívu vyztuží i bitkař z Floridy Radko Gudas.

Nabízí se také povolání obránce Rangers Libora Hájka, mladého Jakuba Zbořila z Bostonu i Radima Šimka ze San Jose, avšak o velké překvapení v defenzívě se mohou postarat brněnský talent v Torontu Filip Král nebo mladý šikula Jakub Galvas, jenž si po skvělé minulé sezoně vysloužil šanci v Chicagu.

A tím zůstávají poslední volná místa i pro Evropu. O šanci si může říct třeba rozjetý zadák Lukáš Klok ve službách Nižněkamsku, pohledy budou jistě mířit i do Helsinek na Davida Skleničku či do Moskvy na obranné schopnosti Jakuba Jeřábka. Tady letenka českou extraligu zřejmě mine…

Krejčí opět s Pastou, extraliga věří v last minute ticket

Hlavní zbraň českého výběru na olympiádě? Jednoznačně ofenzíva. A jelikož i ostatní týmy zbrojí zejména v útoku, tak rovněž výběr Filipa Pešána by neměl nijak experimentovat.

V zámořské NHL se to střílím jenom hemží, ale s tím zřejmě přichází ústřední otázka nominace. Přicestuje do Pekingu letní posila Olomouce David Krejčí? Samotný manažer Nedvěd naznačil, že by mělo jít o možná jedinou posilu z dílny české nejvyšší soutěže.

„Když tě pozveme, přijedeš?“ „Samozřejmě, a rád,“ odvětil vítěz Stanley Cupu s Bostonem.

A tím by se krásně doplnila mozaika "Pešánových" útočných formací. Kromě již tří potvrzených příjezdů se určitě bude spoléhat na rychlost Martina Nečase z Caroliny, ofenzivní duo detroitských křídel Petr Vrána, Filip Zadina a svou mušku bude jistě ladit i snajpr Dominik Kubalík.

V Bostonu letos zabojuje o nominaci Tomáš Nosek, své místo v kabině národního týmu by si rád získal i tandem pittsburghských tučňáků Dominik Simon, Radim Zohorna. A velmi zajímavé bude sledovat počínání nové torontské mafie ve složení Ondřej Kaše a David Kämpf.

A co poslední evropské místenky do letadla? Zatím se v dobrém světle jeví duo z ruského Čeljabinsku Tomáš Hyka a Lukáš Sedlák, ve Švédsku zase výborně začal šikovný pracant Michael Špaček a ve finském Pelicans pro změnu září Lukáš Jašek.

Zemi helvétského kříže si zatím bodově podmanil rozjetý Matěj Stránský a na výborné výkony navázal v Zugu rovněž velezkušený lídr Jan Kovář.

A co takhle závěrem nějaká domácí letenka? Možná jako last call. Dobře našlápnuto mají ve Spartě Filip Chlapík s Michalem Řepíkem, naopak velká škoda, že se zatím nedaří uchytit začátek objevům uplynulého světového šampionátu Jakubu Flekovi a Adamu Musilovi.

Do zahájení her nyní zbývají necelé čtyři měsíce. Pro některé to bude čas přípravy a ladění formy, pro jiné zase naopak nejdůležitější čtvrtrok v kariéře. Kdo v únoru nakonec nasedne na palubu?