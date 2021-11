Polovina základní části Kontinentální hokejové ligy je už minulostí. A ve východní části této milionářské soutěže se pod samotným vrcholem tabulky ohřívá jeden poněkud nečekaný host.

Říkají si traktoristé. Traktoristé z Čeljabinsku. Oblasti, kde slunce ani teplé počasí rozhodně nejsou na pořadu dne. Někteří toto místo nazývají městem duchů, jiní o něm zase hovoří jako o území zasaženém apokalypsou. Suma sumárum, turisté se na východní úpatí pohoří Ural rozhodně nehrnou.

Avšak uprostřed jinak tichého města se nachází malebná budova s názvem Ledovaja arena Traktor, kde to letos oproti okolnímu ledovému vzduchu naopak vře. A to pořádně.

Ideální čas doručit Čeljabinsku cennou trofej

Jedná se o sídlo hokejistů Čeljabinsku, kteří do probíhajícího ročníku KHL vstoupili ve velkém stylu, a zatím své soupeře posílají bez sebemenší lítosti s ostudou zpět na studený východ.

Ve své konferenci momentálně drží druhé místo hned za suverénním Magnitogorskem, v počtu získaných bodů však patří mezi dva absolutně nejlepší celky celé soutěže. A o první příjemné překvapení sezony je tak postaráno.

Zdroj: Youtube

Traktor bez pochyby patří mezi tradiční účastníky vyřazovacích bojů KHL, ale že bychom zde mluvili o hladovém sběrateli Gagarinových pohárů, to se rozhodně říct nedá.

Ve své historii si finále play-off zahrál pouze jednou, když v roce 2013 podlehl rozjetému moskevskému Dynamu s českým hokejistou Markem Kvapilem v sestavě. Jinak zeje vitrína čeljabinského muzea prázdnotou.

Avšak letos je to už úplně jiné kafe. Traktoristé jednoduše válí a zastavit je se zdá býti zatím nesplnitelným úkolem. Z 32 zápasů prohráli v základní hrací době pouze sedmkrát, ve zbývajících případech vždy bodovali.

Sehraný tandem vepředu, neprůstřelný Will vzadu

A velký díl zásluhy patří zejména českému triu, které táhne chladný východ tabulkou střemhlav vzhůru. V brance kraluje fantastický Roman Will, o bodové hody se naopak stará osvědčený tandem Hyka-Sedlák.

První zmiňovaný z dvojice kanonýrů má nyní na svém kontě 21 bodů, jeho spoluhráč a bývalý útočník amerického Columbusu dokonce o další čtyři více. Jeden branky připravuje, druhý poté zametá puky do sítě.

„Lukáš je hodně silový hokejista, rád pracuje v předbrankovém prostoru. Já ty akce spíše vymýšlím a připravuji je,“ prozradil Hyka, který se však nyní stále zotavuje z říjnového zranění.

Hyka ?? and Sedlak ?? are two against Amur's five! pic.twitter.com/6uk2Gwr97v — KHL (@khl_eng) October 7, 2021

Brankovišti Čeljabinsku pro změnu kraluje mladoboleslavský odchovanec Roman Will, který si v průběhu ročníku vybudoval v týmu jasnou pozici jedničky. A byl to právě on, kdo sehrál klíčovou roli v nedávné pětizápasové šňůře utkání bez jediné porážky.

Devětadvacetiletý gólman, jenž dosáhl s extraligovým Libercem na dvě stříbrné medaile a v roce 2016 navíc odehrál jeden zápas v NHL za Colorado, vychytal Traktoru v letošní sezoně už 17 výher a po zásluze tak patří mezi nejlepší gólmany ligy.

Traktoristé ve formě, Pešán s broukem v hlavě

A na pozoru se před prosincovým Channel One Cupem jistě má i generální manžer české reprezentace Petr Nedvěd a trenérský štáb Filipa Pešána, pomalu skládající varianty sestavy pro blížící se olympiádu v Pekingu.

„I kdybych se do Pekingu dostal a neodehrál tam jediný zápas, byl by to pro mě neskutečný zážitek,“ prozradil Sedlák. „Uděláme pro to všechno,“ doplnil sebevědomě parťák Hyka.

Dobře ví, že proti nim stojí silná konkurence kamarádů z NHL. Avšak ani útočnému tandemu není zámořská smetánka nijak neznámá. Hyka si odkroutil dvě sezony ve Vegas, Sedlák zase naslouchal radám slavného kouče Tortorelly.

A varianta Roman Will jako třetí záložní brankář se rozhodně také nedá vyloučit. Z velké konkurence v hokejové Evropě se totiž zatím jeví jednoznačně nejlépe.

Čeští traktoristé tak mají skvěle nakročeno. Nyní zbývá zvládnout klíčový prosinec a věřit, že vysněná letenka na Dálný východ dorazí i do Čeljabinsku. Smysl to jednoznačně dává.