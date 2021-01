Draft to je takový koňský trh. Kluby ze slovutné NHL si na něm rok co rok vybírají mladíky z celého světa. Kdo je tažen v prvním kole (kluby se střídají od nejhoršího po nejlepší), má na sobě visačku extra kvalita.

V českém mužstvu, které si zajistilo výhrou 7:0 nad Rakouskem postup do čtvrtfinále nynějšího mistrovství světa do 20 let v Edmontonu, není takový hráč ani jeden.

V kádru Kanady, soupeře výběru kouče Karla Mlejnka, hned devatenáct, útočníci dokonce všichni. A to ještě chybí Alexis Lafreniére, jednička posledního draftu, kterého si už do NHL vytáhli New York Rangers.

Brankář: Můžeme hrát s každým

Papírově se český tým Kanadě rovná vlastně jen v brankovišti. Mezi beky a forvardy je obří příkop. Je pochopitelné, že Kanaďané na domácím ledě berou pouze zlato, jímž by obhájili triumf z minulého roku, kdy se ostře sledovaný turnaj konal v Ostravě a Třinci.

Přesto všechno český mančaft myslí na zázrak na ledě. „Můžeme hrát s každým, jen musíme držet naši hru. Máme šanci zvládnout čtvrtfinále,“ prohlásil gólman Nick Malík.

Lehce se to řekne, složitěji udělá. Češi to poznali už ve skupině, kdy schytali dva debakly od Švédska a Spojených států amerických. Výhra nad Rakouskem byla povinností. „Rakousko není tak silný soupeř, ale potřebovali jsme vyhrát,“ uznal zadák Šimon Kubíček.

Mezi výsledky tak září nečekaná výhra nad Ruskem 2:0. K ní došel mančaft drsně defenzivním stylem, obětavostí, perfektním výkonem brankáře Lukáše Paříka.

Uvidí se, zda trenér Mlejnek zvolí pro čtvrtfinále stejnou taktiku. Nebo zda se pokusí zaskočit ultrafavorita aktivnějším pojetím.

To Česku poměrně vyšlo v první polovině duelu se Švédskem, jinak ne. „To, čím jsme šokovali Rusko, byl právě plán B,“ vykládal Mlejnek. „Plán A jsme v turnaji předvedli taky. Ale karty se mi úplně rozkrývat nechce,“ nebyl konkrétní.

Postup jako superúspěch

Áčko byl dozajista projev z části utkání se Švédy. Problém je, že ho mužstvo nebylo schopno udržet, první inkasovaný gól vše zbortil. To lze konstatovat také o béčku. Proti Rusku (i díky bohorovnosti soupeře) zafungovalo, s USA se rozpadlo po brance Američanů.

Každopádně by byla výhra nad Kanadou a postup superúspěch. Česko bralo medaili naposledy v roce 2005, mezi čtyři nejlepší týmy se od té doby dostalo jen jednou, a to v roce 2018.

Čtvrtfinále začíná v neděli v jednu hodinu ráno.