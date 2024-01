Čeští junioři jsou v semifinále MS. Rozhodla kanadská teč pár sekund před koncem

Teč Kanaďana s českými kořeny Olivera Bonka dvanáct sekund před koncem třetí třetiny rozhodla o postupu českých hokejistů do semifinále mistrovství světa hráčů do 20 let.

Tomáš Hamara v souboji s kanadskými hokejisty ve čtvrtfinálo MS hráčů do 20 let. | Foto: Profimedia/ Jesper Zerman