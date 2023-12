Čeští hokejoví mladíci trápili USA. Nakonec padli v samostatných nájezdech

Čeští hokejoví reprezentanti do dvaceti let prohráli na mistrovství světa se stejně starými Američany 3:4 po samostatných nájezdech. V úvodu zápasu sice rychle prohrávali, pak se však dvakrát dostali do vedení, ale zámořští hokejisté dokázali vždy rychle srovnat. Po bezbrankovém prodloužení rozhodl v sedmé sérii nájezdů Isaac Howard.

Jiří Kulich | Foto: Profimedia