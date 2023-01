Kulich válel už v Chomutově. Měl parádní výkonnost, vzpomíná bývalý kouč

Obránce David Jiříček vytáhl v semifinále juniorského mistrovství světa podobný majstrštyk. Čtyřicet vteřin před koncem propálil vše, co mu stálo v cestě a poslal semifinálový duel do prodloužení. V něm rozhodl v poslední minutě střelec Jiří Kulich a zajistil tak Česku cestu do vysněného finále po 22 letech.

Ta upřímná radost po zápase z nich přímo sršela. A naprosto oprávněně. Junioři předvádí na mistrovství světa skvělý hokej - útočné pojetí, obětavost. Vynikající byl i brankář Suchánek. To jsou hlavní důvody, proč se mužstvo trenéra Rulíka dostalo do vytouženého finále, ve kterém chce vybojovat zlatou medaili.

U poslední medaile byl Hadamczik

„Hodinky mi volají sanitku jakej mám tep, ale stojí to za to. Neuvěřitelné,“ napsal jeden z českých fanoušků na sociální sítě. „Sice jsem bez nehtů i na nohách, ale je to tam! Super týmovej výkon,“ popsal další z příznivců své emoce. Poslední medaile juniorů se datuje do roku 2005, kdy získali bronz pod vedením současného šéfa hokejového svazu Aloise Hadamczika. Další cenný kov přijde letos po osmnácti letech.

A právě gratulace juniorům od šéfa svazu Aloise Hadamczika vyvolala vlnu negativních reakcí. Juniorskou extraligu chce bývalý trenér hokejové reprezentace od počátku prosince rozšířit na šestnáct týmů. Jeho myšlenkou je rozdělit soutěž na osm českých a osm moravských klubů, tím se má ušetřit na dopravě a sudý počet mužstev zajistí, že v každém kole budou hrát všichni. Vyšším počtem mužstev by se ale ubralo na úrovni mládežnické soutěže.

Další problémem je tabulkové odstupné ve výši stovek tisíc korun, které stále zůstalo, svazová konference letos odmítla reformu inspirovanou zahraničím. Nelze se tak divit, že tuzemské soutěže málokdy vychovají kvalitní hráče, znechucení mladíci tak logicky prchají do zámoří zkusit štěstí.

„Za všechno buďme vděčný tady Lojzovi. Kdyby tu funkci nevzal, tak jsme se do finále nedostali,“ napsal ironicky pod Hadamcizkovu gratulaci jeden z příznivců. „Je úžasné, že Vy na tom žádnej podíl nemáte! A je opravdu super, že pouze 3 hráči ze základní dvacítky jsou z ČR soutěží. Jo skvělá vizitka! Až s tímhle něco uděláte, tak na tom budete mít zásluhu! Jinak jste jen šéfik, kterej pro ten úspěch nic neudělal,“ přidala se do kritiky jedna z fanynek.