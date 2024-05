Zákulisí i hlavní scéna hokejového mistrovství světa očima a objektivem fotoreportéra Deníku Františka Bílka.

Až v osmý den šampionátu jsem se rozhodl jít fotit na druhou stranu kluziště. Za brankou pod „kotlem" českých fanoušků jsem dostál názvu fotoblogu, chvíli jsme měl skutečně bobky. Zradila mě totiž technika. Jenže v životě a v přírodě bývá vše v rovnováze, takže o nespokojenosti rozhodně mluvit nemůžu, vždyť se mi povedla skvělá fotka, z níž mám radost ještě dnes.

V prvním utkání dne hrála Velká Británie s Dánskem. Už před halou jsem si všímal zajímavých kostýmů britských fanoušků. Řekl bych, že společně s Finy jsou v Praze Britové v dovednosti zaujmou převleky nejlepší. Postupně se mi zjevily postavičky z Addams Family, Harryho Pottera i skupinka mimoňů.

Ani parádní podpora hlediště (britští fanoušci fandí jako na fotbale) ale Kirkovi a spol. nepomohla. S Dánskem sympatický tým z ostrovů padl a s největší pravděpodobností sestoupí o patro níže.

Po zápase jsem vysypal z karty fotky do notebooku a nic nenasvědčovalo pozdějším problémům. Pár minut před úvodní buly souboje Česka s nevyzpytatelným Rakouskem, které den před tím šmiklo Finsko, jsem se vydal hledat fotopozice na druhé straně arény. Čekal jsem bloudění, cesta jejími rozhlehlým útrobami pod tribunami ale nebyla složitá, jen na jejím konci jsem hledal vstup k ledu. Byl u rolby, přístup na místa fotografů zrovna křižovaly dva stroje na čištění ledu.

Měřím si pohledem plexisklo, zdá se být méně poškrábané než na druhé straně. To se bude cvakat! V hledišti nade mnou hledám Fantomase, potřebuju si ho vyfotit do galerie fanoušků v kreativních kostýmech. Zapínám přístroj, ale hlásí, že v něm není karta. Sakra, že já si jí zapomněl v tiskáči! Ještě prohrabávám batoh a kapsy, naposledy se dívám do slotu pro kartu. Vždyť tam je…

Do začátku utkání zbývají jen vteřiny, karta mrtvá. Pravda, už má leccos za sebou, ale takovou zradu jsem nečekal. Věřil jsem jí natolik, že jsem s sebou neměl náhradnici. Začátečnická chyba, vím. Zkouším kartu v noťasi, tam funguje. Znovu ji dávám do fotoaparátu, ale stále se objevuje stejná hláška o absenci klíčového komponentu.

Hlavou se mi začínají honit SOS myšlenky. Půjčit si kartu od kolegy? Zaběhnout vedle do obchoďáku pro novou? Není čas ztrácet čas. Na ledě už se dávno hraje, ale já jsem pořád mimo hru. Kartu čistím, zamykám a odemykám, možná jí i otcovsky domlouvám. A najednou ožívá a začíná makat.

Jsem ve svém živlu a konečně můžu fotit. Český tým má velký nápor, před rakouským brankářem Madlenerem je živo. Ten zápas má šťávu, duní i mantinely. Po jednom z tvrdých soubojů zůstává na ledě ležet Kämpf. A pak uniká Ondra Kaše, ale je faulovaný. Sudí nad hlavou kříží ruce, Kašička bude mít pár sekund před koncem první periody možnost na reparát, pojede trestný náezd!

Mám zrovna krátké sklo, pevnou padesátku. Kaše se rozjíždí a když se blíží k brance, ostřím na něj a jedu s ním. Tuším kličku do bekhendu. Je tam! Přeostřuju znovu na litvínovského forvarda, který kolem sudího dělá oblouk a jede se z rohu radovat k trestným lavicím. Právě okamžik, kdy se zaťatýma rukama a radostným výrazem v tváři míjí rozhodčího, se mi podařilo chytit. Parádní fotka.

O přestávce fotky stahuji do notebooku, upravuji a posílám do redakce. Mám nejen precizně provedený blafák, ale i sekvenci radosti. Přiznám se, že nejsem mistr editování fotek, zpravidla jen projasním stíny, doostřím. U snímku Kašovy radosti se ještě snažím pohrát si s křivkami. Po technické stránce rozhodně není dokonalá. Rozhodčímu chybí kus helmy, Kašičkovi část lokte. Lepší by by byla v případě objektivu s ještě kratší ohniskovou vzdáleností, ale vem to už čert. Lepší fotku dnes nevyfotím, říkám si.

No, nevyfotím už žádnou fotku. Karta opět stávkuje, už jednou úspěšná procedura s jejím vzkříšením nezabírá. Vzdávám to. Nafoceno mám, tak se budou po zbytek zápasu už jen kochat výkonem českého mužstva a také atmosférou v pražské O2 areně. Obojí je parádní. Nezatížený povinnostmi a prací vnímám detaily, které mi jinak unikají. I tak mě ale svrbí ruce. Tak zase zítra, říkám si. A s novou kartou.