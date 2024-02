Poprvé proti sobě. Před třiceti lety vznikla rivalita, Slováky naštvala sviňárna

Dnes je to přesně třicet let. Pamětníci si možná ještě vzpomenou, že 26. února 1994 proti sobě poprvé nastoupili hokejisté Česka a Slovenska. Bylo to na olympiádě v norském Lillehammeru a šlo o zápas o páté místo. Jak to dopadlo a co následovalo? Připomeňte si dlouhou a peprnou rivalitu a její kořeny.

Týmy Česka a Slovenska se na OH utkaly čtyřikrát, mj. ve čtvrtfinále her v Turíně v roce 2006 (na snímku). | Foto: Deník/Eduard Erben