A i když udělal dojem, další šance v Bostonu zatím nepřišla. „Věřím, že když dostanu víc prostoru, přesvědčím je. Na NHL mám,“ říká dvaadvacetiletý bek Zbořil.

Jak je obtížné dostat se do sestavy Bostonu Bruins?

Momentálně extrémně těžké. Boston má sedm kvalitních obránců a každý z nich hrál už minimálně tři sezony v NHL. Pro mladé kluky to není snadné. Čeká se, až se někdo zraní, aby dostal šanci jiný a mohl se prosadit.

Je frustrující čekat na zranění spoluhráče?

Jak se to vezme. Jsem na úrovni, že kdybych byl třeba v jiném týmu, NHL, už hraji. Ale jsem v organizaci Bostonu a to je tým v nejlepší hokejové lize na světě. Prostě se musím do sestavy prodrat. Nedívám se kolem sebe, pojedu na kemp, který odmakám a zabojuji o místo.

V minulé sezoně jste se dočkal debutu v NHL. Jaké to bylo?

Jedním slovem úžasné. Před zápasem obvykle moc nespím, ale před prvním duelem v NHL jsem se fakt snažil spát, abych se ráno cítil dobře. Ale úplně jsem znervózněl, vůbec jsem nemohl zabrat, pořád jsem si v hlavě omílal, jaké to vlastně bude, co od toho čekat. Nevěděl jsem, do čeho jdu.

Hned druhý den jste hrál další zápas. To už jste usnul?

Bylo to o něco lepší. (úsměv) Cítil jsem se líp. Kdybych dostal větší porci minut, pomohlo by mi to, víc bych si věřil na puku. Teď, jestli dostanu nějakou šanci, vím, do čeho půjdu a vlétnu do toho s jinou mentalitou.

Jak jste se dozvěděl, že odehrajete první duel v NHL?

Věděl jsem, že kluky čeká desetidenní trip, hrálo se proti Dallasu, Arizoně, Coloradu a Detroitu. Den předem mi volal generální manažer Don Sweeney, že se někdo zranil a já poletím s týmem.

Takže jeden den jste hrál na farmě a druhý jste už letěl s Bostonem?

Na jednu stranu jsem nestihl být pořádně vystresovaný, ale ani připravit se. Prostě jsem se to dozvěděl. Ráno jsem si akorát šel koupit novou košili, abych aspoň vypadal hezky. (úsměv) Sbalil jsem si bágl a za pár hodin už jsem vyrážel.

Co vám ukázal debut?

Dokázal jsem si, že v NHL můžu hrát. Co mě ale zarazilo, bylo, že i když se třeba v televizi zdá NHL oproti AHL pomalejší, realita je odlišná. Docela jsem čučel, protože to je jiná úroveň. Tempo hry je docela stejné, ale šikovnost hráčů jinde. Nahrávky létají z hokejky na hokejku tak rychle, že to hru dělá zběsilou.

Libor Hájek říkal, že se mu paradoxně hrálo snáz v NHL, protože je to tam hokejovější než v bojovné AHL.

S tímhle plně souhlasím. Přece jen v AHL si chce každý vybojovat pozici, aby dostal šanci jít nahoru. Všichni makají na sto procent a každý souboj se dohrává. V NHL jsou hráči šikovnější a pohotovější na hokejce, umí si počkat a zpomalit hru. Následně puk rozdají, čímž se hra zrychlí.

Jaké jste dostal reference po dvou zápasech v NHL?

Pochválili mě. Naše lajna nedostala žádný gól, což bylo super. Trenér obránců mi říkal, že jsem zahrál výborně a že si myslí, že mě za chvíli uvidí znovu. Jenže to nedopadlo.

Měl jste zprávy, že byste mohl jít zase nahoru?

Šel jsem zpět na farmu do Providence, kde se mi povedlo první kolo play-off, po kterém mi bylo řečeno, že pokud se v Bostonu někomu něco stane, jsem první adept na to, jít nahoru. Čekal jsem, ale naštěstí se nikdo nezranil, kluci si to odehráli.

Říkáte naštěstí, ale ve vašem případě jak se to vezme…

Samozřejmě jsem nikomu nepřál, aby se zranil a nikdy nebudu. Určitě bych byl rád, kdybych dostal šanci a zahrál si play-off NHL, ale ne za cenu toho, že budu ješitný.

Ale byl jste součást týmu v play-off, že?

Bylo nás víc, jezdili jsme tři obránci a šest útočníků. Pořád jsme trénovali na ledě. Třeba s Peterem Cehlárikem jsme si dělali letní přípravu, chodili jsme do posilovny a chystali se na novou sezonu.

Jak vycházíte s krajany?

Třeba Zdeno Chára je hodně svůj, je na něm vidět, že už je to starší hráč. Je velký lídr a poctivý, všechno dělá naplno. A nesnáší nezdary, když se prohraje, dvě hodiny nemluví a po kabině jenom naštvaně chodí. S Davidy Pastrňákem a Krejčím vycházím v pohodě, ale nejvíc se bavím s Jarem Halákem, protože má stejného agenta.

Má Boston dobrou partu?

Do kabiny jsem přece jen ještě úplně nenakoukl, jenom na chvíli. Ale kluci jsou hodně stmelení, drží při sobě.

Boston patří mezi nejlepší týmy NHL. Poznal jste sílu týmu?

Parádní je první lajna, ve které hraje Pastrňák, Bergeron a Marchand. To jsou tahouni mužstva. Na druhou stranu když se člověk podívá, v play-off se jejich formaci přestalo trošičku dařit a bylo to znát. Ale mají to těžké, hodně se na ně hrají osobky. V play-off to táhla třeba třetí a čtvrtá lajna, na to jsem koukal, jak zahráli, úplně neskutečně.

Jak jste prožíval play-off?

Už v tréninku jsme docela intenzivně makali, abychom byli v případě nutnosti připraveni naskočit a chytit tempo vyřazovacích bojů. Museli jsme se udržovat. Kdyby se něco stalo, někdo z nás by šanci dostal.

Představoval jste si, že třeba naskočíte v semifinále play-off?

Samozřejmě jsem si něco takového představoval. (úsměv)

Co vám dali dva roky na farmě v AHL?

Hodně mi to pomohlo v mentalitě. Došel jsem jako kluk z Evropy, který je zvyklý na jiný styl hokeje. Když vidím spoluhráče v lepší pozici, nahraji mu. Jenže na farmě se to hraje takovým stylem, že jednotlivec se fakt musí ukázat. Takže jsem se naučil být trošku větší šmejd na ledě a hrát víc na sebe, abych se předvedl. I přesto mi někdy trenéři nadávali, že mám výbornou střelu, ale nepálím. Jenže pořád jsem takový, že když vidím někoho v lepší pozici, puk mu posunu, aby vystřelil on.

Máte nějaké zprávy, jaké s vámi má Boston plány do nového ročníku?

Po sezoně jsme měli mítinky, kde mi řekli, že se musím výborně připravit, že mě budou potřebovat. Do Bostonu letím už v pátek, abych se ukázal. Chtějí mě vidět.

Zbývá vám poslední rok nováčkovské smlouvy. Vnímáte to?

Ano a mám obrovskou motivaci si vybojovat novou. Je to těžké, ale jsem odhodlaný. Uvidím, jak se to vyvine.

Zbořilova stopa v NHL

Prvního startu v NHL se Jakub Zbořil dočkal loni 17. listopadu. Boston Bruins ho vzali na trip na venkovní duely proti Coloradu, Dallasu, Arizoně a Detroitu. Brněnský rodák nejprve naskočil do utkání proti Dallasu, ve kterém odehrál 10 minut 53 vteřin. Vyslal jednu střelu na branku, rozdal tři bodyčeky a dvakrát přišel o puk. Bruins nakonec Stars podlehli po prodloužení 0:1. Hned další den zasáhl do souboje na ledě Arizony. Na ledě strávil 10 minut a 59 vteřin a byl u těsné výhry nad Coyotes 2:1.