Vyprodaná DRFG aréna od začátku hnala národní tým za výhrou. Svěřenci trenéra Miloše Říhy si ze začátku vytvořili tlak, jenže spíš působil ospalým dojmem. „Měli jsme jakoby převahu, ale chyběl tam hlad, agresivita a hlavně hra v předbrankovém prostoru,“ bědoval Říha.

Pomalu končila první třetina, hráči české reprezentace už byli hlavami v kabině, když pozapomněli na Sakariho Manninena. Finský forvard zůstal na útočné modré zcela sám, dostal přihrávku a sólo gólově zužitkoval.

Ospalé tempo národního celku z úvodní dvacetiminutovky se přeneslo i do druhé. „První polovina byla bez pohybu a moc statická. Hlavně ve středním pásmu, kde Fini stáli v pěti a my do nich najížděli,“ všiml si český kapitán a největší hvězda týmu Jakub Voráček.

Promíchaná sestava Čechům prospěla

V polovině utkání Říha zamíchal se sestavou a na ledě to bylo znát. „Tohle nám pomohlo. Kluci začali dělat to, co měli,“ líčil šedesátiletý stratég. Ale místo vyrovnání přišel druhý úder Finů.

Aktivní a zlepšená hra Česka nicméně přeci jen přinesla gól. „Hráli jsme aktivněji, agresivněji a vynutili si početní výhody. V závěru druhé části jsme přesilovku proměnili díky parádní ráně Filipa Hronka,“ glosoval Říha děj ve druhé části.

Mohutná ofenziva národního týmu se ve třetí třetině stupňovala. Zlepšil se pohyb a díky tomu začaly přicházet šance. Jenže finský defenzivní val držel pevně. Česko za srovnáním hnala bouřlivá brněnská kulisa.

Závěrečná hra bez gólmana

Říha naordinoval v závěru hru bez gólmana. Jenže Fini se prosadili do odkryté branky. V posledních vteřinách ještě skóroval Radko Gudas, ale soupeř si výhru pohlídal. „Hráli jsme před parádními diváky. Škoda, že jsme nezužitkovali střeleckou převahou,“ mrzelo Hronka.

ČR - Finsko 2:3 (0:1, 0:1, 1:1)



Branky a nahrávky: 40. Hronek (J. Voráček), 60. Gudas - 20. S. Manninen (Jokiharju, Lehtonen), 34. Lindbohm, 60. S. Manninen. Rozhodčí: Olenin, Romasko (oba Rus.) - Lhotský, Ondráček (oba ČR). Vyloučení: 2:5, navíc Jokiharju (ČR). Využití: 2:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).



ČR: Jakub Kovář - Gudas, Krejčík, Kundrátek, Jeřábek, Rutta, Moravčík, Hronek, Kolář - J. Voráček, Jan Kovář, Zaťovič - Frolík, Simon, Jaškin - Řepík, R. Hanzl, D. Kubalík - H. Zohorna, Chytil, Sekáč. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.



Finsko: Olkinuora - Koivisto, Lehtonen, Jokiharju, Sund, Kaski, Mikkola, Leskinen, Lindbohm - Savinainen, Ilomäki, Rajala - Joonas Nättinen, S. Manninen, H. Pesonen - Kiviranta, Luostarinen, Ojamäki - J. Sallinen, Lammikko, Anttila. Trenéři: Jukka Jalonen, Mikko Manner a Ari-Pekka Selin.