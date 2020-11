Pešán zařadil do sestavy deset členů kádru do 20 let a sedm z nich si odbylo reprezentační premiéru - brankář Lukáš Pařík, obránci David Jiříček, Šimon Kubíček, Stanislav Svozil a útočníci Filip Koffer, Adam Raška a Michal Teplý. Další členové ofenzivy Jan Myšák a Jaromír Pytlík už na turnaji odehráli po jednom utkání a Pavel Novák stihl v sobotu proti Finům jedno střídání.

Rusy dostal do vedení v 19. minutě v přesilové hře Rodion Amirov a ve druhé třetině zvýšili náskok Jegor Činachov a Jegor Afanasjev. Na osmnáctiletého Jaroslava Askarova Češi nevyzráli a gólman Petrohradu si jako druhý na turnaji po Dominiku Hrachovinovi připsal čisté konto.

Duelu v Hartwall Areně před prázdným hledištěm předcházela vzpomínka na Pešánova předchůdce na postu hlavního kouče národního týmu Miloše Říhu staršího, který před dvěma měsíci zemřel ve věku 61 let.

Češi začali aktivně a hned v druhé minutě pomohla Askarovovi pravá tyč při šanci Šimona Stránského. V pokračující akci měl příležitost i Jiříček, který 28. listopadu oslaví teprve 17. narozeniny a stal se nejmladším hráčem v dějinách samostatné české reprezentace.

Češi nevyužili přesilovku

Oba celky v dalším průběhu úvodního dějství nepouštěly soupeře do šancí. Pešánův výběr nevyužil přesilovou hru při Čisťakovově trestu, sborná naopak při vyloučení Červeného v 19. minutě udeřila. Pařík přišel o hokejku, stihl vyrazit ještě Činachovovu střelu, ale na Amirovovu dorážku už nestačil.

Po 27 sekundách druhé třetiny tým kouč Igora Larionova zvýšil. Z pravého kruhu zamířil střelou zápěstím k protější tyči Činachov. Češi v 25. minutě mohli snížit ve vlastním oslabení při Špačkově pobytu na trestné lavici, ale Stránský Askarova nepřekonal.

Hlasy po utkání:



Filip Pešán (trenér ČR): "Chybělo nám proměnit jednu z šancí ze začátku utkání, abychom třeba Rusy, kteří hráli velmi sebevědomé utkání, dostali pod tlak. To se nám bohužel nepovedlo a soupeř svoje šance proměnil a my bohužel ne. My jsme nepotvrdili úvodní několikaminutový tlak a nedá se válcovat soupeř na této úrovni celých prvních dvacet a potažmo šedesát minut. Bohužel jsme inkasovali branku z přesilovky soupeře, začali jsme trošičku chřadnout. Rusové se trošku víc rozehráli po tom našem tlaku, kdy mi přišlo, že byli trošičku zabrzdění, konsternovaní. Ale bohužel jsme ani potom nedali nějakou branku, abychom je víc potrápili a výsledkově si došli pro vítězství."



David Jiříček (obránce ČR, nejmladší hráč v historii samostatné české reprezentace): "Byl jsem trošku nervózní, ale myslím, že se to dalo ustát. My mladí jsme dlouho nehráli, takže to pro nás byl po dlouhé době zápas, což jsme rádi, že jsme si tady mohli zahrát a ještě proti Rusku. Chyběla nám v utkání lepší koncovka. Prvních deset minut jsme byli jasně lepší, nepustili jsme je ze třetiny a tam se možná zápas zlomil. Oni dali první gól, nebyl vypracovaný, byla to náhoda. První gól byl pro Rusy hodně důležitý, trochu se uklidnili a začali hrát svoji hru."



Jiří Smejkal (útočník ČR): "Chtěli jsme na Rusy vletět a ukázat, že jim nedáme nic zadarmo. To se povedlo a měli jsme tam spoustu šancí, ale třeba nám v lajně celý turnaj nepřálo štěstí. Měli jsme tam toho hodně, ale nedokázali jsme vstřelit branku. Oni nám ve své první přesilovce dali gól, to nás trošku utlumilo, ale chtěli jsme se pořád dostat zpátky do zápasu. To se nám bohužel nepovedlo a je to trošku krutý konec turnaje, který byl jinak výborný."



Igor Larionov (trenér Ruska): "Pro kluky je to obrovský úspěch. Jsem s naším vystoupením velmi spokojený, předvedli jsme dobrý výkon. Něco nevyšlo, byly tam i chyby, ale hráli jsme dobře. Vyhrát turnaj je příjemné, ale byl to jenom krok k tomu, aby se to mužstvo dalo dohromady. Hlavní bitvy nás teprve čekají. Budeme tým ladit na juniorské mistrovství světa, všichni kluci se osvědčili."



Jaroslav Askarov (brankář Ruska): "Dneska to pro mě byl nejjednodušší zápas. S každým utkáním se mi chytalo lépe, dostával jsem se do formy. Nejhorší byl první zápasy s Finy, protože jsem měl předtím dlouhou pauzu. Pro nás mladé hráče byla Karjala ohromná zkušenost. Dopadlo to tak, že jsme vyhráli všechny tři zápasy i celý turnaj. Taková vítězství jsou inspirující."

Při Jiříčkově vyloučení si Pařík poradil s šancí Činachova, avšak v čase 28:55 Rusové přece získali tříbrankový náskok. Po Podkolzinově akci překonal devatenáctiletého českého gólmana z levého kruhu Afanasjev. V 36. minutě po souhře s Moravčíkem trefil Koblížek tyč, na druhé straně si Pařík poradil s Bardajovovým únikem.

Český tým se od úvodu třetí třetiny opět snažil vrátit do hry o triumf na turnaji, ale neprosadil se Ordoš a únik nedotáhl do zakončení Myšák, jemuž vracející se Baškirov přizvedl hokejku. Rusové se neprosadili při vyloučení Červeného a v 51. minutě Pařík zlikvidoval Grycjukův únik.

Sborná si bezpečný náskok do konce utkání pohlídala a skvěle zvládla svůj test na juniorské mistrovství světa, které se bude hrát na přelomu prosince a ledna v Edmontonu.



ČR - Rusko 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)



Branky a nahrávky: 19. Amirov (Činachov, Čajka), 21. Činachov (Safonov), 29. Afanasjev (Podkolzin, Muchamadullin). Rozhodčí: Vikman, Kova - Sormunen, Niittylä (všichni Fin.). Vyloučení: 4:1. Využití: 0:1. Bez diváků.



ČR: Pařík - Kubíček, Galvas, Jiříček, Moravčík, Hronek, Svozil - R. Koblížek, M. Špaček, Smejkal - Ordoš, Červený, Š. Stránský - P. Novák, Myšák, Raška - Teplý, Pytlík, Koffer. Trenér: Filip Pešán.



Rusko: Askarov - Čisťakov, Muchamadullin, Sedov, Čajka, Šechovcov, Kirsanov, Byčkov - Činachov, Safonov, Grošev - Podkolzin, Chusnutdinov, Afanasjev - Amirov, Baškirov, Gricjuk - Mingačov, Zlodějev, Spiridonov - Bardakov. Trenér: Igor Larionov.