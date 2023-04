Filip Chytil (New York Rangers)

Hokejový útočník New Yorku Rangers Filip Chytil společně se svým agentem Jaroslavem Balaštíkem a starším bratrem Liborem při letním tréninku na stadionu v Uherském Hradišti v roce 2019Zdroj: Deník / Libor Kopl

Ani on nevzpomíná na uplynulý ročník s úsměvem na tváři. Po protrápené sezoně potřeboval zejména svůj čas a prostor. A když ho od vedení Rangers dostal, začal všem naplno ukazovat, proč je pro ambiciózní organizaci z New Yorku natolik ceněným zbožím. S jeho formou okamžitě vzrostla také herní pohoda třetího mladého útoku, jehož je český forvard součástí, a to se mimo jiné podepsalo také na osobních statistikách. Zlínský odchovanec si letos vystřílel už 45 kanadských bodů (22+23) a za překonání osobního maxima dostal výjimečnou odměnu v podobě nového čtyřletého kontraktu.