"Je mi ctí, že se dnes mohu vrátit do TD Garden, abych podepsal jednodenní kontrakt s Boston Bruins a oficiálně ukončil kariéru v týmu, který pro mě a moji rodinu tolik znamenal," oznámil Chára, který byl v posledních letech nejstarším hráčem NHL.

Trenčínský rodák v NHL odehrál 1680 zápasů základní části, dalších 200 startů si připsal v play off. V Bostonu strávil 14 sezon ze čtyřiadvaceti, které v zámořské lize hrál, a byl tam po celou dobu kapitánem týmu. Předloni 205 centimetrů vysoký bek zamířil do Washingtonu a poslední sezonu odehrál za New York Islanders, kde v roce 1997 jeho kariéra v NHL také začala. Sedminásobný účastník Utkání hvězd a držitel Norris Trophy pro nejlepšího obránce z roku 2009 hrál také za Ottawu.

Se Slovenskem se stal dvojnásobným mistrem světa

Jeho bilance v NHL se zastavila na 680 bodech za 209 gólů a 471 asistencí v základní části, ve vyřazovacích bojích přidal 70 bodů (18+52). V historii NHL nastoupili k zápasům jen tři starší hráči - Gordie Howe, Chris Chelios a Jaromír Jágr.

Chára je dvojnásobným mistrem světa (2000 a 2012). Slovensko reprezentoval na sedmi světových šampionátech, třech olympijských hrách a na Světovém poháru.