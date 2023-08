Zanedlouho to bude již dvanáct let od jednoho z nejčernějších dnů v historii hokeje. Celý svět tehdy obletěla tragická zpráva o havárii letadla ruského týmu Lokomotiv Jaroslavl, při které zahynulo hned 44 cestujících. Jedním z přítomných na palubě byl rovněž uznávaný švédský brankář Stefan Liv. Domů za rodinou už se bohužel nikdy nevrátil. Nyní je však slavné jméno zpátky na seznamu výjimečných seveřanů mezi třemi tyčemi. Úspěšné pokračování rodinné tradice má na svědomí Stefanův šestnáctiletý syn Herman.

Šestnáctiletý švédský brankář Herman Liv, syn tragicky zesnulého Stefana Liva. | Foto: Profimedia

Letošní výběr švédských mladíků na tradičním Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi příliš rozruchu nevzbudil. V základní skupině sice nasbíral dvě vítězství, jedno dokonce přidal proti rozjetému českému týmu, nicméně mezi elitní kvarteto bojující o medaile se úplně poprvé od roku 2013 neprobojoval. A nepomohla tomu ani přítomnost velice známého jména v brankovišti.

Herman Liv. Nic vám to neříká? Nevadí. Malé okénko do minulosti rozhodně osvěží paměť. A dost možná také připomene onen osudný den, na který by však hokejoví labužníci po celém světě nejradši úplně zapomněli. 7. září 2011. Čtyři dny do smutného desetiletého výročí teroristického útoku v New Yorku. A zároveň datum největší letecké tragédie, při níž přišli o život profesionální sportovci.

Letos v září to bude již dvanáct let od chvíle, kdy se cesta hokejového týmu Jaroslavle na zápas KHL do Minsku proměnila v absolutní katastrofu. Mezi čtyřiačtyřiceti mrtvými členy posádky byli rovněž tři čeští hokejisté Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček, slovenský hokej zase ztratil svou legendu Pavola Demitru. Dodnes jen při pouhé vzpomínce běhá krutý mráz po zádech.

Když hraju, chci, aby táta byl se mnou

Svého otce a životního hrdinu zde ztratil také šestnáctiletý talent švédského hokeje Herman Liv. Jeho táta Stefan patřil v té době mezi domácí brankářskou elitu, v jehož životopise stála zmínka například o zlaté olympijské medaili z Turína, vítězství na světovém šampionátu v témže roce či třech mistrovských titulech v nejvyšší domácí soutěži.

Tak moc snil o tom, že jednou předá všechny své zkušenosti do rukou malého Hermana. Osud si ale bohužel vybral úplně jiný scénář. A tak se potomek slavného jména rozhodl, že se za vzácnou památkou tragicky zesnulého tatínka vydá vlastní cestou. Samozřejmě s maskou na obličeji. O tom snad ani chvíli nepochyboval.

Někdejší švédská ikona mezi třemi tyčemi Stefan Liv.Zdroj: Profimedia

„Když hraju, chci, aby můj táta byl se mnou. Pořád a často na něj myslím,“ prozradil nadějný brankář, který se po přesunu z mateřského HV71 zabydlel v Örebru. Zde platí za jednoznačnou oporu dorosteneckého výběru a je jen otázkou času, kdy si hbitého strážce brankoviště vytáhnou do vyšších pater klubové hierarchie.

Důležitý krok učinil sympatický gólman na právě probíhajícím Hlinka Gretzky Cupu, kam se jako již každoročně sjela vybraná společnost mladých šikulů. Herman okamžitě zaujal místo v brankovišti švédské reprezentace a přihlížející hokejová veřejnost se pochopitelně začala ptát: To je syn Stefana Liva? Toho Stefana Liva?

Podoba obou zmiňovaných je totiž skutečně nevídaná. A to nejen v obličeji. „Celkově si jsou neuvěřitelně podobní. V Hermanovi opravdu vidíte Stefana,“ přiznal kouč juniorského výběru Tre Kronor Johan Rosén.

Touha chytit každý puk, jako táta

Pozornost veřejnosti se v průběhu turnaje upnula rovněž na Hermanovu masku, jejíž levou stranu dokonale zdobí právě otec Stefan. S ikonickým nápisem „Pappa“. „To, co se stalo, už nevrátím. Člověk prostě musí jít dál. Snažím se ale přinášet to pozitivní, aby nad smutkem převládla hrdost,“ nechal se slyšet šestnáctiletý brankář.

A svými dosavadními výkony v Břeclavi si rozhodně vysloužil pozornost nejen vyzvídajících zástupců médií. O výjimečnosti rostoucí naděje se ostatně přesvědčili i čeští mladíci, kteří Liva prostřelili dvakrát až v úplném závěru třetí třetiny. A některé zákroky jako by snad z brankové čáry vytahoval samotný Stefan, pyšně sledující synovu cestu seshora.

„Jestli jsem něco po tátovi zdědil? Asi je to touha chytit každý puk. I když všechny jeho zákroky nevypadaly čistě, ta vůle jakýmkoli způsobem zachránit svůj tým od inkasování byla úžasná. A ve finále je to stejně úplně jedno, jak to vypadá,“ řekl Liv junior.

Toho nyní čeká s výběrem Tre Kronor „jen“ boj o konečné páté místo proti Švýcarsku. Každopádně ať už závěrečné vystoupení seveřanů na jihu Moravy dopadne jakkoliv, mladý Herman bude opouštět dějiště turnaje jako nezpochybnitelný hrdina. S velkou budoucností a životním příběhem, který by měl sloužit jako insipirace pro každého vyrůstajícího sportovce.

A celé Švédsko tak už netrpělivě vyhlíží další zlatou éru vyhlášené brankářské školy.