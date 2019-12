Tenkrát mu vlastně začalo sportovní dobrodružství, které trvá do dnešních dnů.

Během působení u chomutovském celku stihl dohlížet i na výchovu svého talentovaného syna Jakuba, který nyní působí v zámoří na farmě Bostonu Bruins, který ho draftoval.

„Pořád ho sleduji, denně jsme v kontaktu, tak jako by to asi dělal každý táta, který je na svého syna pyšný. Kdykoli to jde, koukám na jeho zápasy. Moc mu držím palce,“ zdůrazňuje Lauko senior.

A doplní, že jeho potomka cepoval i věhlasný kouč Vladimír Růžička. Protekci ovšem neměl, novináři si jistě vybaví scénku, kdy mladý Jakub zkušenému trenérovi odmlouval a táta Roman mu okamžitě dal za uši a donutil ho k omluvě. „Výchovná facka přišla včas,“ líčí Lauko.

Pokora se vyplatila, a otevřela juniorovi dveře od špičkových kabin.

Postup do extraligy

Zajímá vás, na co chomutovský vedoucí týmu nejraději vzpomíná? „Samozřejmě na první postup do extraligy. To bylo něco. Celé město žilo hokejem, krásné časy,“ vybavuje si.

Bohužel zažil i stinné sportovní stránky. Ty nastaly ve chvíli, kdy se klubu přestalo dařit a mířil téměř do záhuby. „Díky sponzorům a patriotům naštěstí vydržel,“ říká Lauko. „Že jsme neměli výplaty? Já tu strádám už tři roky,“ usměje se a optimisticky pokračuje: „Všechno si ještě musí sednout. Klub je v nových rukou. Věřím, že po sezoně už nebude o čem diskutovat,“ přeje si. „Umím si představit, že i pro nové lidi v týmu to není lehké, ale věřím, že všechno dobře dopadne a hokej v Chomutově bude fungovat dál,“ míní vedoucí čtvrtého týmu první ligy a dodává: „Rád bych ještě zažil postup do extraligy.“

Tak či onak, jednu jistotu severočeští hokejisté mají. Roman Lauko chodí na chomutovský zimák už devatenáct let. A nepřestane, ať se na něm bude hrát jakákoli soutěž.