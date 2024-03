/FOTO, VIDEO/ Ani druhé play-off hokejové extraligy mezi Spartou a Libercem nerozhodlo 60 minut hry. Tentokrát ale nebylo třeba čekat až do samostatných nájezdů. V 74. minutě vzal na sebe zodpovědnost Michal Řepík a jako správný kapitán přisoudil druhý bod za výhru 3:2 po prodloužení pro Pražany. „Snažil jsem se to zakončit a naštěstí to tam spadlo,“ usmíval se Řepík, kterého kromě gólu potěšily i dobré zprávy z nemocnice, kde se Moravčík podrobil vyšetření.

Jak byste zhodnotil druhé čtvrtfinále?

Jsem rád, že jsme to zvládli, je to další ubojovaný zápas. Na druhou stranu jsme věděli, že to s Libercem nebude snadné, že budou kousat, budou houževnatí. A to se potvrdilo.

Vypadalo to, že vám vyhovuje plynulá hra. Je to tak?

Pět na pět zvládáme hru dobře, máme dost střel. Od toho faulu a nepovedené přesilovky byla hra rozkouskovaná a těžko jsme se dostávali do tempa. Bylo to všelijaké. Ale zvládli jsme to a vedeme 2:0.

Nebezpečný zákrok a hromadná bitka. Snad bude Moravčík v pořádku, zní z Liberce

Rozhodl jste v prodloužení. Jak se vítězný gól zrodil?

Reagoval jsem tak, že jsme jeli dva na jednoho. Obránce si hlídal mého spoluhráče a tím se mi uvolnila cesta. Snažil jsem se to zakončit a naštěstí to tam spadlo.

Vraťme se ale k nepříjemnému zákroku na Michala Moravčíka. Jak jste ho viděl?

Michal zastavil před mantinelem. Flynn ho tam dohrál nešťastně. Doufám, že to nechtěl udělat. Ale stalo se to. Zaslouženě dostal pět plus do konce. Uvidíme, jestli disciplinárka ještě zakročí. Ale to není naše starost. Jsme rádi za Michala, že je v pořádku. Samozřejmě bude obouchaný, ale uvidíme, kdy se vrátí zpátky do hry.

Po něm následovala bitka mezi střídačkami. Co se tam semlelo?

Vůbec nevím. Byl jsem u Michala. Pak jsem přijížděl ke střídačce a to už se to mlelo. Nevím, co přesně bylo.

Jak to zacloumalo s týmem?

Říkali jsme si, že chceme vyhrát i pro něho. Jsme rádi, že přišly zprávy, že bude v pořádku. Jsem rád, že jsme to zvládli a snad se k nám zase brzy připojí.

Dají se dál očekávat stejné emoce?

Je to play-off. Na druhou stranu my se tomu chceme vyvarovat a soustředit se jen sami na sebe. Budeme trpěliví a počkáme si na ty momenty. A uvidíme, jak to bude vypadat po duelech v Liberci.

První bitvu rozhodly až nájezdy. V nich byli úspěšní jen sparťané

Jak jste na tom po psychické a fyzické stránce?

Po psychické výborně, fyzicky nějaká únava je. Ale máme teď dva dny a do Liberce pojedeme připraveni.

V čem vám dělá Liberec největší problémy?

Mají rychlé přechody do útoku, rychlé a výborné hráče, kteří dovedou dobře zakončit. Věděli jsme, že to nebude jednoduchá série. Jsme rádi, že vedeme 2:0. Ale to nic neznamená a máme před sebou ještě dlouhou šichtu. Teď si odpočineme a pojedeme do Liberce.