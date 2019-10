Chytil oslavil návrat do NHL gólem. Konečně jsem zase tady, zářil

Byl ho plný led! Parádní návrat do NHL prožil hokejový útočník New Yorku Filip Chytil, který poprvé v sezoně naskočil do utkání s Tampou Bay a nakonec vítěznou trefou pomohl skolit Stamkose a spol. Jezdci vyhráli 4:1 a kroměřížského odchovance vyhlásili první hvězdou zápasu.

Hokejový útočník New Yorku Rangers Filip Chytil se společně se svým agentem Jaroslavem Balaštíkem a starším bratrem Liborem trénoval na zimním stadionu v Uherském Hradišti. | Foto: Deník / Libor Kopl