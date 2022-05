Češi se hokejem zase baví. Jalonenův tým slavil v Ostravě turnajový triumf

„Bylo to pro nás hodně těžké rozhodování. Zvláště po tak povedeném turnaji v Ostravě. Ale i to k hokeji patří. Všem dvanácti hráčům moc děkujeme za to, jak všechny tréninky a zápasy odmakali,“ vzkázal generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.

„Tým musí opustit spousta hráčů, ale taková je prostě moje práce,“ doplnil finský kouč Kari Jalonen.

Před Švédskými hrami se naopak k týmu připojí čtyři posily z mistrovského Třince a Sparty. Z týmu Ocelářů si Jalonen vybral obránce Davida Musila s Tomášem Kundrátkem, ze Sparty pak beka Michala Moravčíka a útočníka Filip Chlapíka, nejproduktivnější hráče základní části extraligy.

? Po Czech Hockey Games končí v přípravě na MS 12 hráčů, připojí se naopak čtveřice hokejistů, kteří hráli v extraligovém finále. #narodnitym #jakolev pic.twitter.com/HdOcGpaN80 — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 1, 2022

„Jsme domluveni, že by všichni měli zasáhnout, stejně jako posily z NHL, už do našich zápasů ve Stockholmu,“ řekl Nedvěd. „Oslovili jsme i Vladimíra Sobotku, který se ale omluvil kvůli zraněnému zápěstí, se kterým dohrával finále play-off.“

Na soupisce národního týmu po posledních změnách figurují 3 brankáři, 10 obránců a 16 útočníků.

Kádr národního týmu před MS:



Brankáři: Štěpán Lukeš (HC Energie Karlovy Vary), Marek Langhamer (Ilves), Karel Vejmelka (Arizona Coyotes).

Obránci: David Jiříček (HC Plzeň 1929), Jan Ščotka (JYP Jyväskylä), Michal Jordán (Amur Chabarovsk), Jakub Krejčík (Dinamo Minsk), David Sklenička (Kärpät Oulu), Filip Hronek (Detroit Red Wings), Radim Šimek (San José Sharks), Michal Moravčík (HC Sparta Praha), Tomáš Kundrátek, David Musil (oba HC Oceláři Třinec).

Útočníci: Jiří Černoch, Jakub Flek (oba HC Energie Karlovy Vary), Petr Holík (HC Kometa Brno), Petr Kodýtek (HC Plzeň 1929), Matěj Blümel (HC Dynamo Pardubice), Jiří Smejkal (Pelicans Lahti), Matěj Stránský (HC Davos), Roman Červenka (SC Rapperswil-Jona Lakers), Michael Špaček (Frölunda HC), Jakub Vrána (Detroit Red Wings), Tomáš Hertl (San José Sharks), Dominik Simon (Anaheim Ducks), Dmitrij Jaškin (Arizona Coyotes), Filip Chlapík (HC Sparta Praha), David Krejčí (HC Olomouc), Hynek Zohorna (IK Oskarshamn).