"Filip byl mezi kandidáty na post národního týmu již třeba naposledy, když jsme vybírali trenéra, a bránilo mu v tom, že byl plně vázán v Liberci, takže to nepřipadalo v úvahu. Ale řekli jsme si, že pokud nebude pokračovat, tak je to vhodný kandidát, který národní tým převezme," řekl Král.

"Chceme pracovat také už s nějakým výhledem, abychom nebyli odkázáni na to, kdo zrovna někde ukončí angažmá nebo ne. Je to snaha o to, abychom měli možnost si lidi připravovat," doplnil Král.

Dvouletá smlouva

Šedesátiletý Říha má za sebou první rok dvouleté smlouvy a na mistrovství světa v Bratislavě a Košicích skončil s týmem čtvrtý. Příští rok po šampionátu ve Švýcarsku nástupce Josefa Jandače u mužstva skončí.

"Všechno je dané smlouvami. Má ji na dva roky, to bylo přání Miloše Říhy v kontextu řady věcí. Pokud půjde situace normálně, Miloš Říha dokončí řádně své působení, tak další v našich představách je Filip Pešán," doplnil Král.

Jednačtyřicetiletý Pešán dosud vedl extraligový Liberec. Nově u Bílých Tygrů zůstal v roli sportovního ředitele a vedle šéftrenéra Českého hokeje se stal i generálním manažerem reprezentačního týmu do 20 let, který čeká na přelomu roku domácí mistrovství světa v Ostravě a Třinci.

"S Milošem (Říhou) věci konzultuju, dneska jsme s ním zase hovořil a budeme spolupracovat. Určitě to nebude tak, že bych ale ze své pozice rozhodoval, koho má a nemá brát," podotkl Pešán, který jako nový šéftrenér měl konečné slovo před schvalováním realizačních týmů.

Říhovi pomůže syn

Jednou ze změn bylo u reprezentačního A-týmu doplnění Miloše Říhy mladšího jako dalšího asistenta po bok Roberta Reichla a Karla Mlejnka. Sedmatřicetiletý Říha, který vede jako hlavní kouč prvoligovou Slavii, už národnímu týmu vypomáhal při Mlejnkových povinnostech v Sokolově i na ledě a pak neoficiálně i během šampionátu. "Byl to požadavek Miloše Říhy staršího. Respektujeme právo trenéra na výběr spolupracovníků," komentoval doplnění třetího asistenta Pešán.

Výkonný výbor také definitivně schválil složení realizačních týmů u mládeže pro sezonu 2019/20. Hlavním trenérem dvacítky, kterou čeká na přelomu tohoto a příštího roku mistrovství světa v Ostravě a Třinci, zůstal Václav Varaďa, jeho asistenty Patrik Eliáš a Aleš Krátoška. U devatenáctky pokračuje David Bruk s asistentem Miroslavem Přerostem.

U osmnáctky skončila smlouva Aloisi Hadamczikovi a nahradil jej dosavadní trenér sedmnáctky Karel Beran, jehož asistenty budou Milan Plodek a Radim Skuhrovec. U sedmnáctky Berana nahradil jako hlavní Václav Eismann s asistenty Richardem Žemličkou a Janem Zachrlou. U výběru do 16 let zůstal jako hlavní trenér Petr Haken a novými asistenty se stali místo Eismanna a Žemličky Radek Philipp s Richardem Lobem.