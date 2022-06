Co teď čeká na Hadamczika? Malé kluby volají o záchranu

Právě podpora nižších pater poněkud chátrajícího hokejového paneláku bude patřit ke klíčovým úkolům Aloise Hadamczika, nového svazového šéfa. Osobnosti oslovené Deníkem se shodují, že menší kluby potřebují výraznější finanční pomoc (obzvlášť v době ekonomické krize) a zároveň méně chaotických zásahů do organizace soutěží. A na co klást největší důraz? Pochopitelně na děti a jejich rodiče.

„Nároky na rodiče, co se týče zvyšování příspěvků, jsou teď extrémní, protože vzrostly ceny za energie,“ říká Jaroslav Nedvěd, šéftrenér Letců Letňany. „Když rodiče budou muset platit složenky, tak se může stát, že jim nezbude na hokej. Je nutné, aby stát víc podporoval sport. Na to by se měl předseda zaměřit jako první,“ dodal Nedvěd.

Letňanský klub patří k významným líhním talentů, mezi jeho odchovance patří například reprezentační útočník Jakub Vrána, střelec Detroitu. V zámořské NHL působí rovněž Martin Nečas, který pro změnu hokejově vyrůstal ve Žďáru nad Sázavou. A i tam bolestně cítí, jak se na nižší úrovni peněz na mládež bolestně nedostává.

„Jestli chceme český hokej posunout, nesmíme koukat jen na extraligu. Rozbory ukázaly, že spousta špičkových hráčů pochází ze středních či malých klubů. Práces mládeží je naprosto klíčová,“ říká Martin Nečas st., žďárský generální manažer. Otec forvarda Caroliny to ilustruje na následujícím příkladu. „Pro extraligový klub je třeba suma půl milionu korun měsíčním platem jednoho špičkového hráče. Ale pro malý klub je to záchrana na celou sezonu. Díky tomu totiž může udržet kvalitní trenéry na plný úvazek. Kdyby můj syn Martin neměl ve Žďáře kvalitního trenéra, nikdy by se nedostal do Komety Brno, potažmo pak do NHL,“ tvrdí Nečas.

Podivné reformy

Co tedy kluby z nižších soutěží chtějí od Hadamczika? V první řadě důraznější tlak na politiky, aby se stát silněji angažoval v podpoře sportu. „Nejde to dělat bez peněz, stačí, když to mnoho funkcionářů a trenérů dělá zadarmo. A k tomu jim pak ještě město hází klacky pod nohy,“ popsal svou zkušenost David Bártel, šéf druholigových Vlků z Jablonce.

Žhavým tématem je také často se měnící podoba ju-niorských soutěží v čele s extraligou. Většina expertů se shoduje, že ke zkvalitnění přispěje jen návrat k nižšímu počtu týmů. Mládežnický hokej se pro svazové vedení pod Tomášem Králem ostatně vůbec stal prostředím pro nedomyšlené reformy.

Dokládá to i aktuální příklad. „Svaz teď rozbil systém, který dlouhodobě fungoval. Jedná se o časové propojení termínů zápasů, kdy doteď společně na utkání vždy cestovaly dva mládežnické týmy. Nově by již hrál každý tým jindy a jinde, což by přineslo větší tlak na náklady a lidské zdroje. V době, kdy zdražují energie, cestovné, chybí lidé, to je v lepším případě velká komplikace. Pokud se neudělá změna, celý systém se do Vánoc rozpadne,“ myslí si Jaroslav Vaněk, šéf HC Brumov Bylnice z krajského přeboru.

Od změny v čele svazu však nelze čekat zázraky. Lepší přístup to chce ze všech stran. „Má svou vizi, ale důležité bude, jak ji prosadí,“ řekl o Hadamczikovi jeho bývalý trenérský kolega Vladimír Vůjtek. „Otázkou je, jak mu pomohou kluby, protože ty rády kritizují, ale zároveň se nerady zbavují svých privilegií,“ dodal Vůjtek.

Nezní jen kritika. Král zdědil dluhy, finančně svaz zachránil



Dlouholetý vládce českého hokeje Tomáš Král ustál řadu afér a skandálů, když se ale provalila jeho někdejší spolupráce s komunistickou tajnou službou, nastal jeho (pozvolný) konec. Jeho éra v čele svazu patří k těm medailově nejchudším v historii, kritici na protřelém právníkovi nenechají nit suchou. V samotném hokejovém hnutí ale převládá spíš uznání jeho zásluh (proč by si ostatně Krále opakovaně volilo do čela?). Rozhodující byla bossova schopnost shánět peníze. To Král uměl.



„Přišel do špatné doby, kdy bylo 150 milionů korun dluhů, jestli se nemýlím, a měl za úkol to především srovnat finančně. To se mu povedlo,“ říká bývalý reprezentační trenér Vladimír Vůjtek. „Dnes je svaz v plusu, má se od čeho odrazit. Za dva roky tu bude mistrovství světa, které by mělo být opět ziskové, pokud nepřijde nějaká krize,“ dodává s tím, že v ostrém nepoměru k finanční stabilizaci svazu jsou nevalné sportovní výsledky národních týmů.



Dnes už bývalého prezidenta svazu hájí i Vladimír Kameš, bývalý skvělý útočník a mistr světa. „Všeobecně se mi nelíbí, když se vytahují věci z minulosti, které nemají s věcí nic společného. Pan Král nastupoval ve chvíli, kdy na tom český hokej nebyl dobře. Lidé mají výhrady, ale za jeho působení to celkem běželo. Byly neúspěchy, ale za to nemůže prezident svazu. Potrestáni by měli být ti, kteří udělali chybu,“ míní Kameš.