„Od klubu jsem dostal ujištění, že bych měl dostat větší příležitost v NHL,“ vysvětlil devětadvacetiletý gólman v rozhovoru pro Deník před středeční besedou se studenty na Sportovním gymnáziu v Plzni. Na této škole před deseti lety Pavel Francouz maturoval.

Těšíte se na besedu s mladými hokejisty?

Těším. Pamatuji si podobná setkání z pohledu malého hokejisty, když jsem měl možnost potkat se s profesionálním hráčem. Vždycky to pro mě byl velký přínos.

Momentálně jste v Plzni. Jak dlouho tu budete?

Po mistrovství světa jsem se přesunul domů a na konci srpna poletím do Ameriky. Tři týdny jsem si dal volno, ale teď začínám trénovat na suchu. Na led bych měl jít v červenci se Škodovkou.

Co říkáte na vítěze Stanley cupu (St. Louis Blues)? Je pohár ve správných rukou?

Ano. Pro St. Louis je to taková pohádka, protože během sezony na tom nebylo vůbec dobře, ale zničehonic se vyhouplo a jen tak tak se dostalo do play-off a nakonec vyhrálo celou soutěž. Na NHL se mi líbí vyrovnanost, že se mohou dít i takové věci.

Nemohl jsem uvěřit, že jsem v NHL

Už přebolelo zklamání ze čtvrtého místa na mistrovství světa?

Dá se říct, že ano. Musíte to hodit za hlavu, protože už s tím nic neuděláte. Všichni víme, jak úspěšné byly generace před námi, které vozily jedno zlato za druhým. Našemu ročníku 1990 až 1993 se bohužel nedaří udělat medaili. Pevně věřím, že to co nejdřív zlomíme.

Jak hodnotíte první sezonu v zámoří?

Pozitivně. Myslím si, že jsem se stal lepším brankářem. Zažil jsem úplně jiný hokej, ohromně mě to bavilo, protože člověk vidí jiné hráče a jiný způsob přípravy. Po všech stránkách mě to obohatilo. V AHL jsme byli novým týmem, takže postup do play-off byl úspěchem.

Jak vás angažmá v Americe hokejově změnilo?

Hokej se tam hraje trochu jinak. Je rychlejší díky menšímu kluzišti. Pro mě jako brankáře to byla velká změna, protože se hodně střílí a cloní před brankářem, takže největší výzvou bylo hledat puk přes skrumáž těl.

O místo se budu prát

V NHL jste odchytal necelé dva zápasy. Proti komu?

Poprvé jsem naskočil v Arizoně a podruhé proti San Jose. Byly to úžasné pocity. Na ledě jsem nemohl uvěřit, že jsem v NHL. Byl to největší zážitek.

Jaká je v Coloradu situace s gólmany?

Grubauer má smlouvu ještě na dvě sezony, ale Varlamovovi skončila po sezoně. Ale nevím, jaké s ním má klub další plány. Nicméně podepisoval jsem novou smlouvu s tím, že bych měl dostat větší šanci se prosadit. Navíc v Coloradu se mi moc líbilo včetně organizace lidí, kteří pro klub pracují. Priorita byla zůstat tam.

Kolik zápasů příští sezonu NHL byste chtěl odchytat?

Před sezonou se to těžko říká. Nedokážu odhadnout, co se v klubu bude dít. Existuje spoustu faktorů, které neovlivníte. Nedávám si cíl. O místo v brankovišti se ale dál budu prát.