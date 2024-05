Zákulisí i hlavní scéna hokejového mistrovství světa očima a objektivem fotoreportéra Deníku Františka Bílka. Ten se na vlastní kůži přesvědčil, že fotit trénink zámořských hvězd není nevinná kratochvíle.

MS v hokeji, Praha: Trénink Kanady v hlavní roli s Connorem Bedardem | Foto: Deník/František Bílek

Hokejová aréna se ve středu zase otřásala v základech, kdo během duelu s Dánskem neskákal, nebyl Čech. Atmosféra při zápasech domácího týmu je opravdu fantastická, strhne často i nás, novináře. Tedy ne že bychom snad za mantinely nebo v hledištích skákali, ale pocit je to opravdu pěkný.

Voráček dostává za kritiku Bedarda za uši. Kanadská hvězda se na tréninku usmála

„Co řvou?" vytáhl zvídavě obočí anglicky mluvící fotoreportér na pozici číslo tři. „Fantastický!" zvedl palec, když jsem mu český národní slogan vysvětlil. Tipuji, že se jednalo o kanadského novináře, protože v NHL se takhle rozhodně nefandí. Pro zástupce sedmé velmoci ze zámoří je návštěva Prahy a poznávání mentality českých fans nevídaným zážitkem, o kterém referují s nebývalým zaujetím a nadšením.

Poslední dva dny ale řeší Connora Bedarda, o kterém Jakub Voráček poznamenal, že neslavením svých gólů projevuje k pokořeným soupeřům neúctu. Je fakt, že kanadská hvězda má poté, co uklidí puk do soupeřovy klece, na tváři výraz hráče pokeru, není v ní ani náznak úsměvu. Pravda, Češi jsou na nedostatek emocí alergičtí, vzpomeňme si na to, jak si brali na paškál chladné chování někdejšího reprezentačního trenéra Filipa Pešána.

Já ho ale viděl! Tedy ne Pešána, ale Bedardův úsměv. On to ani nebyl úsměv, natož smích. Byl to spíš jen takový náznak, něco jako da Vinciho Mona Lisa. Přesně takový byl několikrát výraz osmnáctiletého mladíka na středečním kanadském tréninku, když se spoluhráčům něco povedlo nebo když směrem k němu přiletěl nějaký vtípek. Cena za Bedardův úsměv ale mohla být hodně vysoká.

Tréninková hala Universum O2Zdroj: Deník/František Bílek

Kanada měla trénink ve vedlejší hale Universum dvě hodiny před zápasem Česka s Dány. Dostat se do tréninkové haly z mediálního centra trvá chvíli, jenže pro mě to byla premiérová cesta. Náhle jsem se ocitl vedle ledové plochy, kanadští hráči a realizační tým se zrovna chystali na týmové focení. Sotva jsem stačil vytáhnout foťák a udělat pár snímků, vrhnul se na mě jeden z šéfů mediální složky a už mě nesl v zubech do zákulisí. Než jsem pak stačil dorazit do patra do hlediště, Bedard a spol. už pilně trénovali.

I tak jsou fotky decentně se usmívajícího Bedarda pro mě cenným úlovkem, který vám nyní můžu naservírovat s blažeností v duši. Podívat se také můžete na fotogalerie z obou středečních pražských zápasů. A fotka dne? Radost dánského útočníka Mathiase Froma, který v 52 minutě duelu s Českem díky svému důrazu snížil na 6:4.

MS v hokeji, Praha: Česko - Dánsko 7:4Zdroj: Deník/František Bílek