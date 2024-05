Možná více než neuvěřitelný kolaps svého týmu na hokejovém mistrovství světa s Rakouskem kanadská média řeší výrok bývalého vynikajícího hokejisty a nyní spolukomentátora České televize Jakuba Voráčka, který prohlásil, že se mu nelíbí chladné chování Connora Bedarda. „Neslavení gólů je větší neúcta k soupeři, než by bylo jeho slavení. Vždyť pro góly a oslavy se hokej hraje. Nelíbí se mi to," řekl někdejší kapitán české reprezentace směrem k vycházející světové hvězdě, která na právě probíhajícím mistrovství světa dala ve třech zápasech pět branek.

MS v hokeji, Praha: Trénink Kanady v hlavní roli s Connorem Bedardem | Foto: Deník/František Bílek

Kanada vedla nad Rakouskem po dvou třetinách 6:1 a směřovala za dalšími třemi body. Jenže v poslední periodě zkolabovala, outsiderovi dovolila srovnat na 6:6. V prodloužení o výhře javorových listů rozhodl kapitán John Tavares. Hráči ani trenér André Tourigny nedělali z nevídané blamáže drama. „Nachytali nás při špatném střídání, ztráceli jsme puky. Je tu pro nás velká možnost na zlepšení. Stále jsme mladý tým, který se potkal před asi deseti dny. Musíme se toho společně ještě hodně naučit," prohlásil kouč Kanady po zápase před novináři. „Nám tenhle zápas pomůže. Opravdu potřebujeme čas na sehrání. I tyhle těžké chvíle jsou pro nás důležité," dodal.

Do odkryté klece už to šlo. Snad se to protrhlo, doufá po první trefě Kubalík

Ve stejném duchu hovořil i Bedard, který raketovým vstupem do šampionátu napodobil počin Sidneyho Crosbyho z Rigy 2006. „Musíme se podívat, co zlepšit. A od toho se pak odrazit. Tohle je hokej, to se může stát. Pozitivní je, že jsme získali dva body za výhru v prodloužení. Je to pro nás dobré poučení," opakoval sedmé velmoci.

I v Kanadě díky Bedardovi sledují MS

V Kanadě obyčejně nechává mistrovství světa odbornou i širokou veřejnost chladnější, díky Bedardovi je ale tento šampionát přeci jen o něco sledovanější než obvykle. Způsob, jakým kanadští hokejisté prošustrovali pětibrankový náskok, je sice v zámořských médiích tématem, zaujal ale i Voráčkův výrok o Bedardově (ne)slavení branek.

Rakouský hokejový zázrak? Sázkař ho předvídal, na kolapsu Kanady vydělal

Jako první o něm napsal renomovaný The Hockey News, poté se přidaly i další zpravodajské servery. Od kanadských fanoušků dostává Voráček na sociálních sítích za svou kritiku na Bedardovu adresu pořádně „za uši". „Můj bože, pověste mě na kříž za to, že mám v roce 2024 na něco svůj názor,“ zareagoval „Voras" na sociální síti X.

The Hockey News se snažil Jakuba Voráčka pochopit. „Voráčkovi možná šlo o to, že když se ani neusměje, dává soupeřům najevo, že bylo až příliš snadné proti nim skórovat. Není však pravděpodobné, že by to Bedard udělal záměrně," napsal ve svém článku.

Bobky a boby z hokejové Prahy: Jak mě z kanadského tréninku vynesli v zubech

Kanada se připravuje na čtvrteční zápas s Norskem, který se bude hrát v Praze od 20.20 hodin. Ve středu odpoledne absolvovala před tréninkem týmové focení, poté se věnovala samotnému drilu. Na samotných hráčích nebylo znát, že by úterní kolaps ještě měli v hlavách. Trénink probíhal bez zbytečných prostojů, na programu byla především hra. Nechyběl samozřejmě ani Connor Bedard, na jehož tváři se několikrát objevil náznak úsměvu. Natáhne svou gólovou sérii i proti Norům?