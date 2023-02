Už to bude nějaký ten pátek, co se šestadvacetiletý rodák z kanadského města Richmond Hill rozhodl, že si ze slavné NHL udělá tak trochu vlastní soutěž. Můžete se snažit jakkoliv, ale na kapitána edmontonských Olejářů si zkrátka nepřijdete. Překonat ho se totiž jeví jako nadlidský úkol.

Mimozemšťan. Úkaz. Něco nepředstavitelného. Celým jménem Connor McDavid. Kanadská hvězda, která od svého nástupu do NHL v roce 2015 stihla hned čtyřikrát suverénně ovládnout bodování základní části. A letos v poklidu míří už pro pátý triumf. Pouze dva hráči jej dokázali alespoň jednou překonat. Rus Nikita Kučerov a kolega z Edmontonu Leon Draisaitl.

Druhá jistota v kabině, díky které fanoušci v kanadské metropoli každoročně živí naděje na brzký návrat zlatých časů. A dá se říct, že Stanley Cup je možná to poslední, co aktuálně chybí k naprosté dokonalosti slavné sedmadevadesátky.

McDavid může brzy překonat Jágra

V loňské sezoně se Olejáři probojovali do vysněného finále konference, kde však jejich tažení zastavila později mistrovská parta Colorada s Pavlem Francouzem. Sen se (opět) na chvíli rozplynul. Letos je ovšem odhodlání dokráčet až na úplný vrchol větší něž kdy předtím. A zdá se, že připravena je také ústřední postava hokejového města.

V dosavadních 58 soutěžních kláních už nastřádal McDavid na své konto neuvěřitelných 105 kanadských bodů (44+61), čímž by mohl zároveň zaútočit na českou legendu Jaromíra Jágra, kterému se v jedné sezoně NHL povedlo získat 149 bodů. S takovým tempem by to pro kanadského kanonýra neměl být žádný problém.

A když Edmonton v noci z úterý na středu přemohl na domácím ledě hokejisty Philadelphie 4:2, byl uprostřed pomyslného kruhu pozornosti opět Connor McDavid. Dvěma přesnými zásahy přispěl k úspěšnému obratu, ale rovněž si připsal jednu nezvykle výjimečnou asistenci.

„Vítej v klubu 800!“ rozsvítilo se v tu chvíli na kostce malebné arény Rogers Place. Kanadský kapitán totiž dosáhl na další úctyhodný milník, gólovou přihrávkou se zasloužil o jubilejní osmistý kanadský bod v NHL.

A stal se pátým nejrychlejším hokejistou, který na takovou metu dosáhl. Svižněji to zvládly pouze ikony Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Mike Bossy a Slovák Peter Šťastný. Nutno ovšem dodat, že v jejich éře byla obrana jakéhokoliv soupeře poněkud ochotnější.

O to víc budí fakt, že McDavid stihl nasbírat takové množství bodů za pouhých 545 zápasů, nádech mystického scénáře. Je to zkrátka výjimečnost se vším všudy. Nic víc, nic míň.

Hvězdné duo Edmontonu: zleva Leon Draisaitl a Connor McDavid.Zdroj: ČTK/AP/JASON FRANSON

Vést tabulku produktivity o celých dvacet kanadských bodů je skutečně něco nevídaného. A už nyní se dá s přehledem říct, že vzácná trofej Arthura Rosse pro vítěze bodování soutěže opět poputuje do rukou kanadského špílmachra. Již potřetí za sebou.

Výsada, hodnotí spolupráci Draisaitl

Vítězný duel proti Philadelphii se však stal speciálním také pro německou hvězdu Leona Draisaitla, dvorního nahrávače kapitána Edmontonu. Když si tito dva na malý moment vyměnili své role a na konci společné souhry stál tentokrát první zmiňovaný, šlo zároveň o jubilejní 700. bod v zámořské NHL.

„Connor a Ryan jsou dva z nejlepších hokejistů na světě, tak to prostě je. Je to ohromná zábava chodit s nimi na led. Beru to jakou velkou výsadu, že jsem už tak dlouho jejich spoluhráčem,“ řekl Draisaitl a zmínil také aktuálně třetího nejproduktivnějšího hráče Oilers Ryana Nugenta-Hopkinse.

A zejména díky této úderné trojici je Edmonton opět po roce na seznamu vážných adeptů na dravý útok za zlatými prsteny. Největší břímě však i přesto zůstává ležet na „uprchlíkovi“ s kapitánskou páskou.

Strhne dosud nezastavitelný McDavid kanadský Hockeytown k nezapomenutelné jízdě? Oilers k tomu mají dobře našlápnuto.