Pražané byli nuceni odložit úterní domácí utkání s Karlovými Vary a také páteční duel ve Zlíně. Severočeši nebudou tento týden hrát s Hradcem Králové, Olomoucí a Karlovými Vary a Pardubice nenastoupí proti Olomouci a Třinci.

Kádr Sparty poznamenala v uplynulých dvou vystoupeních v pátek proti Hradci Králové (4:1) a v neděli na ledě Liberce (3:4) rozsáhlá viróza. Několik hráčů nemohlo ze zdravotních důvodů do zápasu naskočit. V prvním z těchto duelů scházel ze stejných důvodů i kouč Josef Jandač. I proto hráči absolvovali po sobotních PCR testech v pondělí další vyšetření a testy napodruhé odhalily pozitivní případy.

"Je to pro nás samozřejmě komplikace, se kterou se ale musíme vypořádat. Jsme v permanentním kontaktu s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, se kterou řešíme další postup. S Karlovými Vary a Zlínem budeme hledat náhradní termíny pro odehrání zápasů," uvedl sportovní ředitel klubu Petr Ton.

Karlovy Vary pořád čekají na zápas

Litvínov se měl utkat ve středu s Hradcem Králové. Hrát ale nebude mužstvo Vervy ani v pátek v Olomouci a nový termín bude klub hledat také pro duel s Karlovými Vary, který byl naplánovaný na neděli. Pardubice měly hrát s Olomoucí v úterý a v Třinci se měly představit ve čtvrtek.

Nepříjemná je celá záležitost i pro Karlovy Vary. Energetici přišli kvůli odkladu duelu na Spartě a v Litvínově již o pátý zápas za necelé dva týdny. Po Třinci a Českých Budějovicích naposledy nemohli nastoupit ani v pátek na ledě Mladé Boleslavi, kam už přitom mužstvo cestovalo. Naposledy hráli svěřenci kouče Martina Pešouta o body v pátek 7. ledna v Pardubicích. Nyní by v pátek měli přivítat v západočeském derby Plzeň.

Již před startem ročníku upravilo vedení extraligy pravidla pro případy, že by nemoc covid-19 zasáhla do programu a utkání se musela odkládat. Zápas může být odložen maximálně o 30 dnů. V případě, že by se to nepodařilo, může nové termíny zápasů stanovit ředitel soutěže Josef Řezníček nebo sportovně-technická komise hokejového svazu.

Mužstva, která chtějí postoupit do play-off, musejí odehrát alespoň 50 procent utkání. V případě, že některý z týmů nesehraje plný počet zápasů, do tabulky se mu započítá počet bodů podle průměrného zisku. Alespoň polovinu základní části čítající 60 kol už odehrály všechny kluby.