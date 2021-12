Poprask na MS dvacítek. USA musejí do karantény, kontumačně prohrají se Švýcary

České kouč nechápe, jak se mohl covid v týmu objevit. „Pro mě to byla překvapující zpráva, protože všichni naši hráči a členové realizačního týmu dodržují nařízení organizátorů a respektují turnajovou bublinu.“

BREAKING: @narodnitym to miss game against @leijonat due to a mandated team quarantine.