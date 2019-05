Kapitán tamní dvacítky přichází ze Severní Ameriky, kde působil v kanadské juniorské WHL a týmu Kootenay Ice. V minulosti hrál také ve Finsku.

„Je to mladý a perspektivní bek, pravák, který už okusil roli lídra v reprezentaci na mistrovství světa. Prošel mládežnickým programem Tappary Tampere ve Finsku a také kanadskou juniorkou. Výzva pro nás trenéry jej zapracovat do velkého hokeje a výzva také pro něj ukázat, že má na to, aby byl dlouhodobě platným hráčem v české extralize,“ řekl vítkovický generální manažer a hlavní trenér Jakub Petr.

Vítkovice v tomto týdnu ohlásily už čtyři příchody. Vedle zmíněného Martina Bodáka také obránce Davida Kvasničku z Plzně, útočníka Dominika Lakatoše z Liberce a brankáře Miroslava Svobodu.