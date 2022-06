Byl to ten starý dobrý Miroslav Blaťák, ani pět let po konci kariéry se nezměnil. Čišela z něj dobrá nálada, většinu rozhovoru rozdával úsměvy.

V poslední květnovou středu však 40letý Blaťák umí i zvážnět a rozpovídat se o těžkých tématech. Včetně toho, které před jedenácti lety otřáslo celým hokejovým světem.

Vzpomínáte si na své první hokejové krůčky?

To už se musím vrátit hodně zpátky, je to více než pětatřicet let. (úsměv) Na brusle jsem poprvé vlezl ve čtyřech letech, bylo to tady ve Zlíně, na tréninky mě vždy vozili taťka s mamkou. Kromě hokeje jsem však ještě začínal s fotbalem, který mi taky docela šel. Bylo to těžké rozhodování. V té době byla povinná sportovní třída, při nástupu do čtvrté třídy jsem se musel rozhodnout pro jeden z těchto sportů.

Proč převážil právě hokej?

U hokeje není takové vedro, navíc se tam nemusí hodně běhat. (se smíchem) Když jsem přišel k fotbalovému hřišti, tak jsem pomalu neviděl na druhou stranu, u hokeje se odrazíte a jedete. Víceméně to bylo kvůli těmto blbostem.

Byl byste ve fotbale taky tak dobrý?

Nedokážu posoudit, ve čtvrté třídě to ještě nemůžete tak poznat. Taťka mi ale říkal, že trenér fotbalu byl dokonce u nás doma a přemlouval ho, abych zvolil fotbal, že budu dobrý a rychlý.

Kdy jste si poprvé uvědomil, že byste to s hokejem někam mohl dotáhnout?

Někdy až kolem dorostu. Už se tam začalo i vyřazovat, člověk měl i strach, aby to nepadlo na něj.

V extralize jste debutoval 8. prosince 2020 pro Havířovu. Po dalších sedmi zápasech jste už absolvoval play-off proti Vsetínu, tehdejšímu králi posledních sezon…

Trénoval nás pan Stavjaňa. (Antonín Stavjaňa – pozn. red.) Vsetín zažíval velkou éru, pořád vyhrávali. Byl jsem ještě mladý, dvacetiletý. Původně jsem figuroval jako náhradník, docela jsem měl jasno, že mě tam pan Stavjaňa nedá, neprožíval jsem to. Během rozbruslení se však jeden ze spoluhráčů zranil, na ranním tréninku mi říkal, ať se připravím, že odpoledne hraju. Myslel jsem si, že si dělá srandu. Pochopitelně jsem z toho byl nervózní. Nic jsem nechtěl pokazit.

Blaťák: Larrymu jsem říkal, že to byl chytrý gól

Jaké to bylo nastupovat proti kralujícímu Vsetínu?

Byla to hrůza. (se smíchem) Před bránou stál Dopita (Jiří Dopita – pozn. red.) s více než sto kily, já jsem měl o třicet méně, od branky ho jen tak odtlačit nešlo. Byly to zkušenosti.

Jak vám utkání vyšlo?

Uhrál jsem si svoje, vždy jsem tak hrál. Nikdy jsem nebyl takový, abych se hnal dopředu, dělal body a někoho zaujal. Snažil jsem se plnit to, co chtěl trenér.

O sezonu později jste už naplno prorazil do prvního týmu…

Hodně záleží na prvním kroku, zda to uhrajete, nebo naopak pokazíte. Když vám to vyjde, hrajete lépe, máte sebevědomí, pokud ne, psychicky spadnete úplně dolů. Osobně jsem z toho ale měl dobrý pocit. Navíc jsem k sobě dostal dobré hráče, o tom hokej je. Pokud vás dají k těm horším, nemůžou od vás očekávat výborné výkony.

Před sezonou 2001/2002 vás do NHL draftoval Deitroit Red Wings. Jak se za touto dobou ohlížíte?

Vůbec jsem s tím nepočítal, překvapilo mě to. Někteří říkají, že je to první krok do NHL, ale ještě to nic neznamená. Každopádně jsem z toho měl radost, přeci jen je to sen každého hráče – chcete se tam podívat, zjistit mentalitu lidí i samotnou hru. Bylo to velmi příjemné.

Jak od draftu s Deitroitem probíhala komunikace?

Byli jsme neustále ve spojení, od klubu jsem dostával tréninkové plány. Nabízeli mi dvoucestnou smlouvu, to jsem ale nechtěl. Většinou vás hodí na farmu a drží vás tam, abyste se vyhráli. Nejhorší na tom bylo, že jsem měl 70 kilo. Když do vás v té rychlosti narazí stokilový chlap, tak vás pomalu rozmázne na mantinelu. Radši jsem se chtěl vyhrát u nás.

Miroslav Blaťák: Od každého čekám víc

Tři roky po draftu jste se Zlínem získal extraligový titul. O sezonu dříve jste přitom skončili třináctí. Kde se stavěly základy úspěchu?

Od obrany. Měli jsme trenéra Bokroše (Ernest Bokroš – pozn. red.), který zakládal hru na středním pásmu a právě defenzívě. Čekali jsme pouze na přesilovky a protiútoky. Hráli jsme všichni do obrany, hodně jsme z ní vycházeli. Vždy je to ale souhra náhod, musíte mít štěstí, bez něj to nejde.

Jak po osmnácti letech vzpomínáte na mistrovskou sezonu ve Zlíně?

Nádherně! Když se vyhraje, na vše se vzpomíná pouze pěkně, v hlavě vám vždy zůstanou úryvky těchto úspěchů, nikdo už je vám nevezme. Byla to obrovská euforie, člověk nevěděl, jak se má chovat, spíš to byl zmatek. (úsměv) Na led naběhli fanoušci, byl to velký blázinec.

Pamatujete ještě na oslavy?

To víte, že jo, byly krásné, slavilo se čtyři dny v kuse. Vždy jsme chvíli spali, nabrali sílu a hned šli na různé akce, podpisovky, vláčky po Zlíně. (úsměv) Různě se to ale natahovalo, zvali nás na golfové turnaje a podobně. Vzpomíná se na to hezky. Jak se ale říká, každé vítězství trvá jen chvíli.

Ve Zlíně jste před odchodem do zahraničí strávil šest sezon. V roce 2006 jste odešel do švédské Mory…

Už jsem chtěl vyrazit do světa. Švédsko je herním stylem a dalšími záležitostmi nejblíže NHL. Ze Zlína jsem byl zvyklý vyhrávat, Mora však byla průměrný klub a naopak jsme často prohrávali. Bylo to těžké. Když pořád prohráváte, tak vás hokej poté ani tolik nenaplňuje, nemáte takovou touhu. Bylo to smutnější.

Jak jste zpětně hodnotil odchod do Švédska?

Po osobní stránce jsem se posunul, švédská nejvyšší soutěž je úplně o něčem jiném než u nás v Česku. Rozhodně to nebyl krok zpět. Herně se mi dařilo, nasbíral jsem 23 kanadských bodů. (7+16) V lajně jsem navíc nastupoval s Pavlem Brendlem, který se stal nejlepším střelcem soutěže. Nakonec jsme se probojovali do play-off, což pro Moru byl nadlidský výkon. Hlavně nechtěli spadnout.

Potěšilo mě, že se trenér ozval, libuje si Blaťák léčící "koňara"

Když už mluvíte o Pavlu Brendlovi. Měl velký potenciál, který tolik nenaplnil, že?

Určitě to mohl dotáhnout dále – měl čich na góly, perfektní ránu, navíc disponoval výbornými hokejovými parametry. Záleží také, koho k vám dají, pouze sám to neprolomíte.

Jak vám Švédsko přirostlo k srdci?

Švédsko je nádherná země, k srdci mi přirostlo moc. Má pěknou krajinu, hlavně ta jezera. Není to ale tak, že bych se tam vracel, celý hokejový život jsem přeci jen strávil na cestách. Jsem rád, že jsem už doma.

Ve Švédsku jste strávil pouze rok. Co vás vedlo k odchodu do ruské Ufy?

Agentovi jsem říkal, že bych chtěl odejít do Ruska, styl tamějšího hokeje mi více sedí. Druhým důvodem byly peníze – nikdy nevíte, kdy skončíte. Může přijít náraz, utrpíte komplikovanou zlomeninu a je v podstatě po všem. Nemůžete spoléhat, že budete hrát do 36 let. Dokud to jde, musíte hledět na zadní vrátka. Finanční rozdíl tam byl vážně obrovský.

Jaký byl příchod do Ruska?

Nerozuměl jsem ani půl slova, byl jsem úplně mimo. V tomto ohledu to bylo složitější. Naštěstí mi pomáhali Češi Radek Philippi a Michal Mikeska.

Jak vám obecně vyhovovalo ruské prostředí?

Rusové drží při sobě, jsou vlastenci. Jako cizinec někomu berete místo. Zrovna třeba nějakému kamarádovi, který kvůli vám nehraje. Z tohoto pohledu je to těžké. Samozřejmě záleží, jak se chováte, jestli vás vezmou za svého, či nikoliv. Mně to tak ani najevo nedávali, vždy jsem se spíše držel stranou, tolik nemluvil. Navíc nejsem emotivní – když se mi něco nelíbí, tak radši mlčím a poslouchám. (úsměv)

Hned v první sezoně jste s Ufou získali titul…

Lepší start jsem si v Rusku ani nemohl přát. Smlouvu jsem měl na rok, byla zkušební, tolik toho o mně nevěděli. Do Ufy tehdy pobrali výborné ruské hráče, chtěli vyhrát titul. Brali kluky topových kvalit, bylo těžké se prosadit. Sám jsem přitom ani netušil, kam jdu, o Ufě jsem slyšel poprvé. (úsměv)

Alexandr Radulov je pohodový kluk, šokuje Blaťák

Tlak jste tedy nepociťoval?

Ani ne, možná to bylo tím, že jsem jim nerozuměl. (se smíchem) Pokyny jsem tak spíš zachycoval z tabule, zbytek mi přeložil Radek Philippi. Nechali mě hrát, navíc mi vyšel první zápas, kdy jsem hned měl 1+1. Pak to z vás spadne, Rusáci zjistili, že asi i něco umím. Není špatné si takto udělat jméno.

V Ufě jste získal dva tituly, druhý o tři sezony později, kdy se už hrála KHL…

První byl větší blázinec, vypukla obrovská euforie. Tři hodiny po zápase jsme museli zůstat na zimáku, venku se sešlo snad 80 000 lidí. Museli jsme čekat, abychom se z něj vůbec dostali. Fanoušci nás tam milovali, poplácávali po ramenou. V polovině sezony jsme navíc ze starého zimáku přecházeli do nového. Byl to o to větší zážitek.

Co druhý?

Už byl klidnější, člověk věděl, co ho čeká. Euforie ale znovu byla skvělá. Mužstvo poskládal pan Bykov. (Vjačeslav Bykov, bývalý trenér Ufy nebo ruské hokejové reprezentace – pozn. red.). Měli jsme vážně skvělý tým. V mistrovské sezoně jsme sice hodně gólů dostávali, ale ještě více dávali, měli jsme ohromnou sílu.

Rok po příchodu do Ruska se soutěž proměnila na KHL. Jaké jste pozoroval rozdíly?

Změnilo se toho dost, včetně dopravy a hotelů. Hlavně to ale pocítily samotné organizace. V soutěži zavedli i platové stropy. Takový Petrohrad předtím měl hromadu peněz a skupoval všechny, pak to nemělo takové grády.

V Ufě jste celkově vydržel šest sezon. Jaké to bylo angažmá?

Skvělé, cítil jsem se tam jako doma. Bylo to moc příjemné. Měli jsme pěkný stadion. Po příchodu Bykova se vylepšila i kabina. Nechal do ní dát koberec s velkým logem, televizemi, hodně ji zmodernizoval. Chtěl docílit toho, abychom na trénink nechodili otrávení a znudění, ale abychom se na každý den těšili. Člověk v kabině přeci jen tráví hodně času, jde pak do příjemného prostředí. Věděl, jak to chodí.

Jak na Bykova ještě vzpomínáte?

Do Ufy přišel na dva roky. Mančaft si skládal zcela sám, nepřál si, aby mu do toho manažer a další mluvili. Pouze chtěl, ať mu řeknou, kolik za hráče může utratit. V Rusku je považovaný za obrovskou osobnost. Když k nám přicházel, tak každý zmiňoval, že nemá rád Čechy. Každému to ale rozmlouvám, že je to blbost. Říkal mi, že až skončím s hokejem, tak u nás určitě budu mít nějakou hospodu, že dojede na pivo. Hospodu ale nemám. (se smíchem).

Po Ufě jste dvě sezony hrál za Omsk a rok za Čerepovec. Jak vám tato angažmá sedla?

Bylo to pro mě už těžší. V Omsku jsem měl zraněný malíček, v Čerepovci mě chytla plotýnka a už to bylo v háji. V půlce sezony jsem odešel a polovinu sezony nehrál. S těmi zády nic nešlo dělat.

Bek Blaťák skončil v Čerepovci. Vrátí se do Zlína?

Jak jste si za devět let v Rusku zvykl na létání?

Ze začátku tam létaly Tupolevy, které jsou pro EU zakázané. A měl jsem strach. Člověk na to ale nesmí myslet. Musíte to brát tak, jako když letíte na dovolenou. Nikdy nevíte, co se může stát.

V září 2011 spadlo letadlo s týmem Jaroslavli, kde byli i tři Češi Jan Marek, Josef Vašíček a zlínský rodák Karel Rachůnek. Jak jste se o této tragédii dozvěděl?

V KHL vždy začínají finalisté minulé sezony. Jakožto vítězové ročníku 2010/2011 jsme absolvovali zahajovací utkání. Další zápasy se měly hrát až druhý den. Kdosi v první třetině řekl, že spadlo letadlo. Jednou za čas se to stane, nevěnoval jsem tomu větší pozornost. Pak jsem se dozvěděl, že to bylo s hokejisty, myslel jsem si, že je to nějaká nižší soutěž. Následně nás informovali o prvním týmu Jaroslavli. Hned začnete přemýšlet, kdo tam je. Zjistíte, že v týmu jsou lidi, které dobře znáte. Říkali nám, že přežili pouze tři z nich. Člověk se modlí, aby to byli naši. Tušíte ale, že je to nereálné. Dost jsem to prožíval.

Zahajovací zápas KHL jste ani nedohráli…

Došel tam i šéf KHL Medvěděv (Alexandr Medvěděv – pozn. red.) Ptal se nás, jestli v zápase chceme pokračovat, přičemž jsme se domluvili, že utkání odložíme. O čtyři dny později jsme letěli na zápas, člověku naskakovalo, co viděl v televizi, byl to nepříjemný let. Pořád se mi to motalo v hlavě. Naštěstí jsme to zvládli bez problémů.

Jak jste vstřebával ztrátu Čechů, především vašeho velkého kamaráda Karla?

Hlavně to byl šok. Karel byl výborný člověk, hodný, milý. Na mistrovství světa 2010 jsme seděli vedle sebe, po jedné z třetin mi říkal, že se mu narodila dcera. V kabině to nechtěl říkat, aby kluky nerozptyloval. Byl to mazec, hlavně když pak dal gól. Člověk to bohužel nevrátí,

Dostaňme se z Ruska pryč. Před sezonou 2016/2017 jste se vrátil zpátky do Zlína. Byla pro vás tehdy vůbec jiná varianta?

Je pravda, že se o mě zajímalo snad pět klubů. S nikým jsem ale nejednal. Už jsem nechtěl cestovat, ale být doma, i kvůli rodičům. Celý hokejový život jste víceméně pryč, měsíc a půl vám uteče jako voda, pak znovu letíte zpátky. Navíc jsem nevěděl, zda kvůli problémům se zády po týdnu na ledě neskončím.

Blaťák: Když přijdu na zimák, vybavím si mládí

Jaká to pro vás osobně byla sezona?

Sezona byla hodně těžká. Před návratem do Česka jsem kvůli zádům čtvrt roku nic nedělal, jen jsem ležel, nemohl se postavit na nohy. Byl jsem u Pavla Koláře, operaci nezakázal. Nedokázal mi však zaručit, že do čtrnácti dnů se mi to znovu nevrátí.

Sezonu jste přesto dohrál…

Hodně jsem se ale mučil, bylo to velké přemáhání. Je to dost nepříjemné. Stále myslíte na to, že máte dítě, nechcete, aby do vás někdo narazil a skončil jste třeba na vozíčku. Pak si to hodně rozmýšlíte, nedá se hrát. Vadilo mi, že hokeji nemůžu dát to, co bych chtěl.

Zpětně tento krok berete jako správný?

Určitě ano. Hokeje jsem si už užil dost, nezvažoval jsem ani tak ten na nižší úrovni. Navíc bych ani neměl dělat další sporty, hlavně ty nárazové, aby se tam znovu nevytvořil otok a netlačilo na nervy.

Jak tedy můžete sportovat?

Víceméně jen plavat. (trpký úsměv)

Třicet roků jste pravidelně sportoval. Jak jste si zvykal?

Rozhodně je to změna, člověk se s tím ale musí vypořádat, nic jiného vám ani nezbývá. Osobně jsem s tím problém neměl.

Co po konci kariéry děláte?

Nic speciálního. Mám barák se zahradou, tam je každý den co dělat. Na střídavou péči mám syna, vždy po týdnu. Vozím ho do školy, učíme se, jezdíme na výlety, k našim.

Neláká vás práce u zlínského hokeje?

Bavil jsem se Čájou (Petr Čajánek – pozn. red.), něco mi nastínil. Řekl jsem mu však, že to tak ještě necítím, i vzhledem ke zmíněné střídavé péči. Synovi se chci dostatečně věnovat. Byl jsem omezován celý život, neměl volné víkendy. Teď si užívám volna, můžu vypnout, na nic nemyslet.

Blaťák začínal s Hamrlíkem. Teď je učitelem. Po nikom neřvu, tvrdí

Jste odchovanec Beranů. Ti v uplynulé sezoně spadli z extraligy. Jak klub sledujete?

Co k tomu dodat, je to těžké. Člověka to mrzí, hrál jsem tady, něco se budovalo.

Během kariéry jste si zahrál i za reprezentaci. Na kontě máte 117 zápasů za národní tým…

Reprezentace vám umožní potenciální odchod do zahraničí, jste více na očích než v extralize.

Ve sbírce máte zlato, stříbro i bronz…

Při zisku stříbra 2006 v Rize jsem byl jako sedmý obránce. Když nehrajete a jen se díváte, tak je to skoro jak doma u televize. Nejsou tam takové emoce, nejste zapojeni do hry.

Ale je lepší být s týmem, ne?

Pochopitelně ano. Nabíráte zkušenosti, díváte se na hráče z NHL jako je Kaberle (Tomáš Kaberle – pozn. red.) a další, máte nové obzory. Na každém zápase jsem byl na zimáku, panu Hadamczikovi (Alois Hadamczik, tehdejší trenér české hokejové reprezentace – pozn. red.) jsem zapisoval, kolikrát jsme vyhráli buly.

Co bronz a zlato?

Bronz je příjemný, skončit čtvrtí je nejhorší scénář. Jste krůček od placky, je to největší zlo. Zlato je pak úplně něco jiného. V Německu to byl specifický turnaj, z NHL se sypaly omluvenky, všichni nás odepisovali, pak se to otočilo. Měli jsme i štěstí, dvakrát jsme postoupili přes nájezdy. Vyhrabali jsme se z úplného dna. Seskupilo se to a uspěli jsme.

Co se změnilo?

Nikdo hlavně nechce udělat osudu, nejedete tam udělat propadák. Po špatném začátku jsme se sehráli, člověk měl obavu, že lidé na nás budou nadávat. Pak nám to tam začalo padat a naštěstí jsme dovezli zlato.