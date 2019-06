„Roman zosobňuje to, co představuje pojem profesionál. Jeho přínos pro mladší hráče je neocenitelný," řekl novinářům v zámoří generální manažer Stars Jim Nill.

Samotný hráč to bere jako odměnu za odvedenou práci v posledním roce. „Už po sezoně jsme se bavili s trenérem i manažerem, že by chtěli tu spolupráci prodloužit, a musím říct, že jsem rád. Bylo to oboustranné, protože já chtěl také zůstat,“ prozradil Deníku Polák, který čekal, jak se situace vyvine.



„Sám jsem se naučil, že dokud není nic podepsáno, tak to nekomentuji, takže jsem vyčkával, až se domluvíme. Nakonec to bylo velice rychlé, protože já i klub jsme měli nějakou představu, ale sešlo se to tak, že obě strany jsou spokojené,“ dodal.

Potěšilo ho i platové vylepšení nové smlouvy, podle níž by si odchovanec ostravského hokeje měl nyní vydělat 1,75 milionu dolarů, to znamená o 450 tisíc dolarů víc než dosud. „Beru to jako odměnu za to, co jsem odehrál. Navíc byly indicie, že by mohly být nabídky i odjinud, ale mojí prioritou byl Dallas. Po hokejové i životní stránce, takže jsem vše směřoval, abychom se domluvili,“ uzavřel Roman Polák, s nímž Deník přinese obsáhlý rozhovor příští týden.