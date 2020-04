Karlovarský Jan Bednář je druhý v pořadí hokejových brankářů působících v Evropě ve finálním žebříčku před draftem NHL, který zveřejnil Centrální úřad pro skauting. Jedničkou mezi bruslaři ze zámoří a hlavním favoritem draftu je kanadský útočník Alexis Lafreniere z Rimouski.

Šestnáctiletý brankář HC Energie Karlovy Vary Jan Bednář okusil i nástrahy extraligy mužů. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Sedmnáctiletý Bednář, jenž prošel mládežnickými výběry reprezentace do 16, 17 i 18 let, nasbíral za poslední dvě extraligové sezony dohromady 28 startů. V tomto ročníku nastoupil také do 24 utkání v dresu prvoligového Sokolova. Výše než Bednář je pouze Rus Jaroslav Askarov. Vsetínský gólman Jakub Málek je ve stejném žebříčku desátý.