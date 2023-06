Zrušení Síně slávy českého hokeje. Tanečky okolo reprezentačního trenéra. Vedení Českého hokeje se potýká s celou řadou problémů. Nyní necelý rok před mistrovstvím světa v tuzemsku přišlo i o přístup ke svým hojně sledovaným sociálním sítím. Jak je to možné?

Hokejisté Havlíčkova Brodu získali atraktivní twitterovou adresu. | Foto: Marie Nezbedová

Sociální sítě národního hokejového týmu již fanouškům nové informace nepřinesou. Důvodem je konec spolupráce Českého hokeje s agenturou BPA. „Ve výkonném výboru jsme se rozhodli ve spolupráci nepokračovat a veřejnost bude informovat náš vlastní tým,“ vysvětlil na dotaz Deníku člen výboru Bedřich Ščerban.

Hokejoví ilumináti vyštípali Jalonena. Trapná fraška má v Česku tradici

Podle jeho slov vzájemná smlouva končí třicátého června tohoto roku. Jenže již dva dny před jejím koncem jsou sociální sítě svazu prosty příspěvků. „V uplynulých měsících proběhla řada jednání s představiteli Českého hokeje, při nichž jim byly představeny různé varianty budoucího provozování a správy účtů @narodnitym na Facebooku, Instagramu, Twitteru a TikToku,“ uvedla agentura BPA ke konci spolupráce s hokejisty ve vlastním tiskovém prohlášení.

Během dne se potom na twitterovém účtu @narodnitym objevil profil havlíčkobrodských Bruslařů.

Zdroj: repro twitter

Spojení s brodským klubem není náhodné. „Když jsme se dozvěděli, že doména je volná, zkusil si ji jeden z nás zaregistrovat pro sebe,“ nechává částečně nahlédnout pod pokličku akce Milan Sochor, marketingový pracovník BK Havlíčkův Brod.

„Zjistili jsme, že to jde a začali uvažovat o tom, jak to využít pro náš klub. A postupně se to nabalovalo. Navíc twitter byl z naší strany v podstatě mrtvý. Takže se to hezky sešlo a z legrace nakonec vzniklo i něco většího. Máme v plánu ještě nějakých pár příspěvků. Jak dlouho bude tento žert pokračovat ještě sami nevíme.“

Několik aktuálních rýpanců už ale na profilu Bruslařů najdete:

Vtípek i překvapení z dalšího nedorazu hokejového vedení vyjádřil ostatně i profil @hokejweb.cz.