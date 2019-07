Další šlágr pro druhou ligu. Za Dvůr bude hrát Petr Čáslava

Druhá hokejová liga bude mít letos pořádnou šťávu. To je jisté. Přispěje k tomu premiérový start čínského klubu, především pak ale nabyté kádry dalších účastníků. Výjimkou nebude skupina Sever, ve které se letos budou o postup do play off rvát hned čtyři (!) celky z Královéhradeckého kraje.

Napodobí spoluhráče Petra Sýkoru V předešlých dnech oznámili pompézní posily funkcionáři vrchlabského Stadionu, za který si ročník 2019/2020 zahrají mimo jiné hvězdní útočníci Jaroslav Bednář, Jan Hlaváč či Petr Sýkora. Pozadu ale nezůstal ani klub z nedalekého Dvora Králové nad Labem. Zelenožlutý dres místního HC Rodos bude oblékat obránce s bohatými reprezentačními zkušenostmi Petr Čáslava. Hokejová bomba pro Krkonoše. Za Vrchlabí bude hrát kanonýr Petr Sýkora Přečíst článek › Mistr světa z roku 2010 a extraligový šampion ze sezony 2004/2005 je odchovancem pardubického hokeje a svým příchodem do podkrkonošského oddílu jen potvrzuje dobré vztahy obou klubů. Vždyť na břehu Labe už loni hráli na střídavé starty mladí perníkáři a nejinak by tomu mělo být i letos. „Posilu Petrova formátu samozřejmě vítám. Jsem rád, že hráč s takovými zkušenostmi má i ve svém věku do hokeje pořád takovou chuť. Věřím, že jako profík bude mít co dát spoluhráčům, pro které je taková posila do kabiny rozhodně přínosem. Pro mančaft jde o super zprávu,“ řekl včera Deníku trenér Dvora Králové Jiří Malinský, shodou okolností taktéž bývalý přední bek pardubického Dynama. Očekávání jsou jedině pozitivní A co od nového působiště a celkově druhé ligy očekává sám hokejista? „Pořádně nevím, ale těším se hlavně na pohyb, na novou kabinu a partu. Očekávání jsou prostě z mé strany jen pozitivní,“ řekl Petr Čáslava, jenž navíc prozradil, že nechybělo mnoho a s již zmiňovaným Sýkorou mohli skončit ve společném týmu. Miliony v čudu. Hokejisté, kteří se klubům v NHL nevyplatili Přečíst článek › „Zpočátku byla velká šance, že by Petr šel také do Dvora, ale nakonec se rozhodl pro Vrchlabí. Po celou kariéru jsem mu říkal, že se těším, až proti němu budu hrát. Proti sobě jsme si moc nezahráli, jestli vůbec jsme se někdy potkali. Teď se ale dočkáme,“ dodal majitel více než dvou stovek reprezentačních startů. Petr Čáslava (* 3. srpen 1979)

Extraliga: 642 zápasů, 40 branek a 112 asistencí, 662 trestných minut

Reprezentace: 205 zápasů, 9 branek a 23 asistencí133 trestných minut Hokej a právníci. V NHL se blíží arbitráže Přečíst článek ›

Autor: Tomáš Otradovský