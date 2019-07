Hokejisté Sparty vítají v kabině staronovou posilu! Z ruské KHL se vrací sedmadvacetiletý obránce ADAM POLÁŠEK, který hájil dres Sparty naposledy ve stříbrné sezoně 2015/2016. „Jsem šťastný, že se vracím do Sparty, která vyhověla mým podmínkám. Mám s klubem nadstandardní vztah, který se touto dohodou ještě více upevnil,“ říká spokojený obránce.

„S velkým potěšením vítám do našeho kádru další zvučnou posilu. Adam Polášek se netajil tím, že by se jednou do Sparty rád vrátil. Je v nejlepším hokejovém věku, dohodli jsme se, že mu nebudeme bránit v případném odchodu do zahraničí, přesto jsme moc rádi, že si nyní po návratu z Kontinentální ligy zvolil Spartu,“ říká generální ředitelka Sparty Barbora Snopková Haberová.