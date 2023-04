Když ženy komentují sport. V zahraničí běžná praxe, v Česku stále stigma. České televize se teď zasadila o změnu zažitých zvyků v tuzemském televizním éteru. Darina Vymětalíková odkomentovala zápas českých hokejistech na mistrovství světa v Kanadě. Ve veřejnoprávním médiu na akci takového typu úplně nevídaná věc.

České hokejistky sehrály na světovém šampionátu historicky první zápas proti Kanadě (1:5). Ale nešlo o jedinou premiéru. Za komentátorským mikrofonem seděla poprvé žena. Přímým přenosem v noci na sobotu provázela diváky u televizních obrazovek Darina Vymětalíková.

„Je to úplně totální premiéra. Ono je to složité komentovat z monitoru, nevím, co se tam děje. Střídají se lajny, uvidím to třeba, až když se hráčka ocitne před brankou v akci. Je to ale dlouhodobá příprava, věnuji se ženskému hokeji, nějaký pátek už ten hokej dělám,“ říkala před komentátorskou premiérou dlouholetá sportovní reportérka a moderátorka České televize.

Vymětalíková podle reakcí na sociálních sítích zvládla nesnadný úkol obstojně. „Bylo to něco jiného, ale za mne ok. Nepřepínal jsem kvůli komentování, tak jak se to stávalo u jiných komerčních TV. Za mne Darina super. Bylo to ženské,“ napsal na Twitteru Martin Chýlek.

„Bylo to super. Neviděl jsem žádný rozdíl proti ostříleným chlapům, jako je Robert nebo Michal. Jasně, byla cítit i určitá tréma a nadužívání některých slovních spojení a hezitace, ale já bych ze sebe nevykoktal vůbec nic,“ chválil Dan Černohorský.

Záruba bránil kolegyni

Našly se ale i negativní komentáře. „Já prostě čekal, že bude paní Vymětalíková lepší, jak je dobrá při rozhovorech atp. Že má spoustu zkušeností, není tam chvilku. Kdyby to byla elévka redakce, nečeknu. Ale je vidět, že tohle je královská disciplína,“ tweetoval Kamil Krejčí. „Nebylo to dobrý. Výkon našich hráček byl lepší než váš. Navíc si myslím, že to šlo líp pojmout tj. namísto "kanadský tlak je drtivý" spíš "výborně bráníme"… Přišlo mi to zbytečně poraženecké. Pan Záruba zase kolikrát fandí moc a není kritickej. Dobře byste komentovali spolu,“ pokračoval ve svém názoru.

„Co Čech, to odborník. Tentokrát na komentování. Napoprvé to bylo velmi dobré. Podrobnější hodnocení si děláme interně,“ odpověděl na kritiku šéfkomentátor Redakce sportu České televize Robert Záruba.

Některé výlevy odpůrců ženského elementu ve sportovním prostředí byly dokonce vulgární. I kvůli tomu se podle Vymětalíkové ženy do komentování příliš nehrnou. Sama se prý odhodlávala několik let. „Okolí mě posledních cca 10 let do komentování spíš tlačilo než že by mi bránilo. Kolegové v redakci, ale i konkurence. Jsem dospělá a šla jsem do toho, kdy jsem chtěla já. A projekce nějakých pánů nebo dam, neřeším,“ vzkázala na Twitteru. „Vím, že to bylo napoprvé jak když hrbatej padá ze schodů. Chtěla jsem jen noční zápasy. Chtěla jsem co nejmíň pozornosti. No, nepovedlo se.“

Už přede dvěma lety doprovázel ženský komentář derby pražských „S“ na placené stanici O2 TV Sport. Stalo se tak vůbec poprvé v historii nejvyšší české fotbalové ligy. Za mikrofonem tenkrát byly bývalá tenistka a nyní komentátorka Klára Janáčková a sestra fotbalisty Patrika Schicka Kristýna.