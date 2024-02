/ROZHOVOR/ Hokejoví fanoušci si jeho jméno budou pamatovat, přestože nepatřil mezi extraligové hvězdy. David Balázs odehrál nejvíc zápasů v Litvínově, za deset sezon jich stihl 358. Vyznačoval se tvrdostí, která často přecházela v zákeřnost, což i on sám přiznává. „S*alo mě, že jsou protihráči lepší než já, tak jsem je kosil," řekl v exkluzivním rozhovoru, který Deníku poskytl v Litvínově po předávání ocenění tamním hokejovým legendám, které odehrály deset a více sezon.

Litvínovské legendy | Video: Deník/František Bílek

Davide, co dnes děláte? Zůstal jste u hokeje?

Nezůstal. Pracuji jako instalatér v Německu.

A baví vás to?

Nebaví. Ale platí mi.

Jak vzpomínáte na dobu, kdy jste hokej hrál? Pamatujeme si vás jako takového kousavého, nepříjemného forvarda.

Více méně ano, byl jsem takový. Vzpomínky mám výborný. Vstaneš v devět hodin a v jedenáct máš konec. V tom to bylo úžasný. (úsměv)

Byl jste ryzí profík, nebo jste to šidil?

Určitě jsem to šidil.

Dotáhl byste to s poctivějším přístupem dál?

To nevím. Asi ne, nebyl jsem takový talent.

Jaké jsou vaše hvězdné momenty? Třeba hlídání Jirky Dopity v extraligovém finále na jaře 1996?

Taky, ale mám i lepší zápasy. Třeba se Znojmem, kdy nedohrál nikdo, ani Eliáš s Havlátem. Pokosil jsem je. Na kanále YouTube je můj faul z utkání s Vítkovicemi, kdy jsem vyndal všechny zuby Jurečkovi. Dostal jsem od něj pěstí, fauloval mě, tak jsem si ho našel, vyskočil si na něj a bylo hotovo; bylo po něm.

Zdroj: Youtube

Však také někteří novináři i fanoušci říkávají, že vaše zákroky byly občas za hranou. Souhlasíte?

Samozřejmě. Teď bych za ně dostal doživotí. Hokej byl tenkrát jinej. Dostal jsi dvě minuty a šel jsi znovu na led. Mohl sis dělat, co jsi jen chtěl.

Měl jste takové úlohy dané od trenérů?

To ne. Oni mi spíš říkali, ať je to hlavně bez faulů. Ale nikdy to nedopadlo.

Nezvládal jste emoce?

Prostě mě s*alo, když byli protihráči lepší než já. Tak jsem je kosil.

Vy jste si zahrál pak i v zahraničí, vaše kariéra je plná zajímavých angažmá.

Byl jsem snad všude. (smích) Ty vado… Německo, Norsko, Španělsko. Tam tři roky, vyhráli jsme titul Copa del Rey. V zahraniční jsem byl jakoby za hvězdu. Měl jsem vyšší výkonnost než ostatní, hrál jsem tam jinak než u nás.

Co teď rád v životě děláte?

Mám rád svoji přítelkyni a děti. To je to hlavní.