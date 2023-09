HC Dynamo Pardubice (13. místo, 3 body 5:6) – Stavanger Oilers (17. místo, 1 bod, 8:11)

Čtvrtek 18:00, enteria arena Pardubice Co si s ním mají ti trenéři počít? Už může vystřelit, ale přesto se ještě snaží vyšperkovat akci nějakou přihrávkou, která má oči. Přitom v sedmadvacetiletém útočníku je obrovský střelecký potenciál. Změní se něco pro sezonu 2023/2024? „Trenér Venca Varaďa mě více nutí do střelby. Koneckonců dělal to i v Třinci, kde jsme spolu byli. Na druhou stranu už jsem na tolik zkušený, že si umím situaci sám vyhodnotit. Kdy mám vystřelit a kdy nahrát. Když to mám z jedničky pálit v přesilovce, tak se o to snažím. Pokud ale vidím ulici na nahrávku, tak ji tam stoprocentně pošlu,“ směje se David Cienciala při rozhovoru pro Deník.

Letět přímo z Pardubic je paráda

To je hokej. Kolikrát to vyjde přesně naopak, než si přejete. Doma jsme možná hráli opticky lépe než ve Skellefteå. Ale nesedlo nám to v koncovce. Nějaké šance jsme si vytvořili, ale nedávali jsme góly. Venku jsme měli špatný začátek. Jak jsme si však na hru soupeře navykli, tak to šlo. Ohromně nás podržel Roman (Will) v bráně. Dali jsme čtyři góly, což je ve Švédsku výborné.Ano, jsme spokojeni. Před tím jsme vyhráli dva zápasy na kvalitně obsazeném turnaji v Itálii. Postupně si tým sedá, zvykáme si na nový systém, na nového trenéra.Víme, jaký máme tým, jakou máme sílu. Všichni jsme zůstali pohromadě, což považuji za velice důležité. Doufám, že to může být ještě lepší. Jinak, vždycky to může být lepší, protože v první třetině jsme se hledali. Pomsta za Tampere i třicetiletou válku... Dynamo loupilo ve švédském království To jsme s klukama vyhodnotili, že to je pecka. Letiště přímo v Pardubicích. Když jsem působil v Třinci, tak jsme jezdili do Ostravy, kde jsme čekali dvě hodiny na letadlo a pak až cestovali. Tady ten spoj byl parádní. Přijeli jsme na letiště, hned sedli do letadla a za tři hodiny byli ve Skellefteå. To je jako bychom jeli do Třince autobusem (směje se).Liga mistrů je více otevřenější než extraliga. Naopak play off je u nás strašně takticky svázané. Zápasy kolikrát rozhodují jeden dva góly. Liga mistrů, konkrétně ve Švédsku, to bylo určitě rychlejší. Skellefteå praktikovala celoplošný hokej v pěti hráčích. Je fakt těžké proti nim hrát. Maximálně zapojují do útoku beky. První třetinu jsme si na to všichni zvykali. Ale na všechno se dá zvyknout (pousměje se).

Nová pravidla v Champions League

1) Pokud tým vstřelí gól ve dvouminutové přesilovce, hráč se z trestné lavice nebude vracet, ale odpyká celou výši trestu. V jedné přesilové hře tak může tým vstřelit více branek.

2) Pokud tým vstřelí gól v signalizované přesilovce, trest platí. Tým i tak dostane výhodu přesilové hry.

3) Pokud tým vstřelí gól při vlastním oslabení, zruší tím trest svého hráče. (Pokud se chcete dozvědět něco málo ze soukromí Davida Ciencialy, pokračujte ve čtení v placeném obsahu Deníku).

V Lize mistrů jsou upravená pravidla při vyloučeních. Mění se nějak příprava na utkání?

Nemění, ale ta pravidla vůbec nejsou špatná (šibalsky mrkne). Alespoň to trochu hokej zofenzivní. Mně se líbí.

Když se proviní proti pravidlům bek, dá se to pochopit. Útočník to ale dostává sežrat… Dáváte si větší, pozor na zbytečné fauly v útočném pásmu?

Dáváme. Jsme na to upozorňováni. V útočném pásmu je téměř každý faul zbytečný. Nicméně, když už má od nás přijít nedovolený zákrok, tak v obranném pásmu. A ještě takový, který zabrání gólu. Jinak fauly zbytečně oslabují tým. Navíc hodně lidí vyřadí z tempa, když nechodí na oslabení. Snažíme se tak fauly v útočném pásmu nedělat. I když to někdy nejde.

Cela extraliga před videem

Kladete na tréninku vyšší důraz na využívání přesilovek, protože jak je známo, v zápasech Ligy mistrů není inkasovaný gól pro hříšníka jakýmsi odpustkem?

Za mě je to fakt super, že ta přesilovka trvá pořád. Když dáte po deseti sekundách gól, tak furt máte minutu padesát na další. Proč ne (směje se).

Dynamu v loňské sezoně přesilovky dvakrát nešly. Může vám právě toto nové pravidlo pro Ligu mistrů přinést něco pro extraligu?

V extralize je hrozně těžké hrát přesilovky. Dejme tomu, že v první čtvrtině základní části mohou vycházet, ale pak si sedne celá extraliga před video a vaše přesilovky si načte. Už znají vaše signály, takže musíte improvizovat. Nemyslím si ale, že jsme ty přesilovky měli úplně špatné. Bylo to něco přes dvacet procent, a to jde. Akorát v play off se nám tolik nedařily. Přesilovka je teď o tom, poslat rychlou střelu na bránu a nějak to do sítě dostrkat. Mám takový pocit, že moc pěkné góly v početních výhodách už nepadají. V tom smyslu, že by se to po kombinaci zametlo do prázdné brány. Takže je to o četnosti střelby a pohotovosti při dorážkách.

Ve Skellefteå jste ale vyrovnával na 2:2 právě z přesilovky, kdy jste nebyl úplně hlídaný…

No jo, protože to je Liga mistrů. V této soutěži se musí zkusit něco, na co nejsou zahraniční kluby zvyklé. Věděli jsme, že když si dáme rychlou přihrávku, takže by se tam mohla objevit ulice. Střela pak vyšla na mě.

Jméno David Cienciala vymizelo v obou zápasech z první lajny. Je to trvalý jev, či trenéři zkouší různá složení?

Popravdě nevím, ale proti Stavangeru bych zase měl figurovat v první lajně se Sedlem (Lukáš Sedlák) a Hyčmenem (Tomáš Hyka). Trenér zkouší, co nám bude nejlépe sedět. Už měl informaci o tom, že společně nám to jde, tak mě dal do jiné lajny. Nechávám to čistě na trenérech.

Je pravda, že všichni tři jste byli v loňské sezoně vysoce produktivní. Potřebují trenéři rozložit sílu do všech řad?

Asi to tak bude. Do hlav jim nevidím, ale pravděpodobně to tak mají naplánované.

Trenéra Varaďu znáte z Třince a samozřejmě také on vás. Seznamovací večírek jste spolu nepotřebovali. Byl jste mu v pardubickém týmu a městu průvodcem?

Ne, nebyl. Venca tráví většinu času na zimáku. Jenom jsme se pozdravili, když přišel. S úsměvem jsme si řekli, že jsme zase spolu. Na pomoc při seznamování měl jiné lidi. Asistenta Marka Zadinu, který zná Pardubice daleko lépe než já. Určitě mu dobře poradil, kam si ve městě zajít na jídlo (úsměv).

Dostáváte od Václava Varadi úkol více se tlačit do střelby než přihrávat?

Ano, dostávám. On mě do střelby nutil i v Třinci. Na druhou stranu už jsem na tolik zkušený, že si umím situaci sám vyhodnotit. Kdy mám vystřelit a kdy nahrát. Když to mám z jedničky pálit v přesilovce, tak se snažím. Pokud ale vidím prostor na nahrávku, tak ji tam stoprocentně pošlu (směje se).

Sedmi asistencemi v jednom utkání se kolem vás vytvořil jakýsi mýtus, že jste králem asistencí. Baví vás více přihrávat, nebo ty góly střílet?

Baví mě více přihrávat.

Je u všeho. Koupal i přebaloval

Nejste žádným zajícem, Ligu mistrů jste si střihl už v Třinci. Změnila se nějak, kromě těch pravidel.

Co se týče herní stránky, tak se vždy jednalo o velmi kvalitní soutěž s kvalitními týmy. Po organizační stránce nemohu moc posuzovat, protože jsem pokaždé hrál jen ten zápas. Pro mě se nic nezměnilo.

Baví vás cestování a konfrontace s evropskými týmy? Jde o zpestření sezony než hrát proti notoricky známým soupeřům?

Každopádně. S klukama jsme se jednohlasně shodli, že je to super věc. Hrávali jsme v přípravě dvakrát s Boleslaví nebo Libercem a pak jsme se s nimi potkali ještě čtyřikrát v extralize. Je super, že hrajeme s jinými celky a na ty naše narazíme až v extralize.

Ale také to znamená dřívější odloučení od rodiny. Jak roste dcerka a jste stále klíčovým asistentem také při její výchově?

No, to jsem. Určitě. Teď už má skoro pět roků. Snažíme se s ní být co nejvíce venku. V zimě jezdíme lyžovat, na kole umí už od tří let, jde jí to i na bruslích. Je pohybově nadaná, takuž se těším až bude sportovat závodně.

Co hokej?

Ne, to fakt ne. Ale dáme ji asi na krasobruslení.

Leckterá maminka by mohla vaší ženě závidět. Ne každý chlap totiž zvládne přebalit, natož vykoupat. Jaké to bylo s miminkem?

Pro mě super. Vůbec jsem se neděsil toho, že ji jdu přebalit. Klidně i dobrovolně (úsměv). Bral jsem to jako samozřejmost. Vždycky rád ženě se vším pomůžu. Tak to máme doma nastavené. Jsme na stejné úrovni: jak žena, tak chlap.

Máte to genderově vyvážené…

(rozesměje se)

Přijďte se zchladit do haly…

Zpět k Lize mistrů. Ve čtvrtek podstoupíte souboj se Stavangerem. Sice se jedná jen o norský tým, ale o mistra své země. Co od něj očekávat a co by na ně mělo platit?

Abych řekl pravdu, vůbec nevím. Vždycky je to pro nás něco nového, když hrajeme s celkem ze zahraničí. S Třincem jsme hráli u nich. Měli doma strašně malé kluziště a byli nabruslení. Mám za to, že jsme tam prohráli.

Severský styl hokeje máte pod kůží od té doby co jste působil jako junior ve Finsku. Vyhovuje vám tento styl?

Nevím, jestli švédský, ale když jsem byl ve Finsku, tak si troufnu říct, že tam mi ten hokej vyhovoval.

Nic jiného než výhra nepřipadá v úvahu?

Chceme vyhrát. Každý zápas. Někdy to vyjde a podruhé ne. Na sportu je pěkné to, že favorit občas prohraje s outsiderem. Hokej v Evropě se strašně vyrovnal, co dokazují i mistrovství světa. Podívejte se, kam se posunulo Německo, Švýcarsko. Potrápit umí Dánové, Norové. Dá se říct, že v zápasech Ligy mistrů není vyložený favorit. Musíte být koncentrovaní po celých šedesát minut. Jakmile trochu vypustíte, tak se vám to nemusí vyplatit.

Musíte se revanšovat za Ilves skvělým fanouškům, kterých dorazilo do enteria areny kolem šesti a půl tisíce. Vždyť dříve se na Ligu mistrů vešli v Pardubicích do tisícovky…

Na Ligi mistrů to fakt neskutečná návštěva. Pamatuji si ze Švédska nebo Finska, když jsme tam hrávali, že tam lidi nechodí. Moc fanouškům děkujeme, že chodí v takovém počtu, a že nás po celý zápas podporují. Ať přijdou i na Stavanger. Aspoň se v hale trochu zchladí, protože má být ve čtvrtek venku ještě teplo. Uvidí norský a v sobotu v Pardubicích německý tým.

Nadcházející domácí dvojzápas může Dynamu napomoct k historickému postupu do play off Ligy mistrů. Bavíte se o tom nějak se spoluhráči v kabině?

Nebavíme se o tom. Chceme vyhrát každý zápas, do kterého nastupujeme. Všechno jsou ale silní soupeři. Už tenkrát byl Stavanger fakt kvalitní tým.

Výhra vždycky chutná sladce, ale vy jste to kolikrát míval s přídavkem. Maminčiny koláče už jsou evergreenem. Nešel vy jste do Pardubic kvůli perníkům?

Právě, že nešel (úsměv). Když jsem byl mladší, tak mně sladké chutnalo. Teď už moc ne. Nicméně stravu tolik neřeším. Mamka mi dělá na cestu autobusem šneky z listového těsta: se šunkou a sýrem.