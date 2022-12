„Ta cesta byla opravdu celkem složitá. Měl jsem letět 23. prosince, ale ten let do Toronta jsem měl zrušený takže jsem letěl až 24. prosince, ale bylo to zpožděné asi osm hodin, čímž jsem zmeškal spoj do Halifaxu. Takže jsem zůstal v Torontu, kde se mi ztratil bágl, na který ještě pořád čekáme. Přespal jsem tam a druhý den jsem letěl do Montrealu a z Montrealu do Halifaxu. Teď už jsem tady,“ popsal Jiříček v nahrávce pro média po náročné cestě.