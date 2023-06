Buď Boston, nebo konec. V tomto duchu mluvil David Krejčí bezprostředně po bolestivém vyřazení v prvním kole play-off. Emoce jsou z velké části pryč. „S odstupem času vím, že se nejde rozhodnout tak rychle,“ přiznal rodák ze Šternberka novinářům na Zlaté hokejce.

David Krejčí, hvězdná posila HC OLomouc | Foto: Deník/Jan Pořízek

Ze zavržené varianty rázem další hvězdný comeback 37letého centra do české extraligy dostává reálné obrysy. A to přesto, že návrat na led v nejbližší době Krejčí rozhodně nechystá.

„Nikam nespěchám. Na 99 procent nezačnu sezonu nikde. Ani v NHL, ani v Česku, ani v Evropě. Když rozhodování potrvá do Vánoc, potrvá do Vánoc,“ nastínil. „Samozřejmě se budu udržovat, kdybych se rozhodl naskočit, aby mi na návrat stačilo pár týdnů,“ dodal.

Po těchto slovech muselo být pozdvižení v Olomouci, kde dvojnásobný vítěz Stanley Cupu strávil ročník 202/22. Je možné, že by se Krejčí připravoval s Morou a během sezony za ni naskočil do dalších zápasů?

„Láká mě mistrovství světa v Praze. A z extraligy nebo Evropy je větší šance se tam dostat. V NHL bych nepodepsal jinde než v Bostonu. A ten bude příští rok, myslím si, zase v play-off,“ dobře zná Krejčí sílu Bruins, kteří před draftem NHL přiznali, že musí pro další ročník počítat s variantou bez Davida Krejčího.

Pokud by se slavná šestačtyřicítka skutečně objevila na domácím šampionátu, už by to nebylo pod trenérem Jalonenem, kterému vedení Českého svazu ledního hokeje dalo kontroverzní sbohem.

„Nechtěl bych to komentovat. Měl jsem s Karim výborné zkušenosti. Co se stalo letos na mistrovství, ať se na mě nikdo nezlobí, ten tým neměl na to udělat TOP 3. Když trenér nemá hráče, nic s tím neudělá,“ zmínil Krejčí.

Vše je tedy opět jen a jen na rozhodnutí samotného útočníka. Jisté je, že jeho potenciální návrat do plecharény by byl i po dvou letech pro českou nejvyšší soutěž bombou, která by hlavně na Hané oprášila kvanta dresů s číslem 46 a lehce pozastavenou „Krejčímánii“.

„Myslel jsem si, že to bude rychlé, ale nechci udělat náhlé rozhodnutí. Je to můj život, hraji hokej od tří, čtyř let. Rozhoduje i zranění, zdraví. Tohle vše leží na váze,“ řekl David Krejčí.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Konec kariéry geniálního centra by nejen olomoučtí fanoušci v tuto chvíli sledovali neradi, dle Krejčího slov jde však o jednu z pravděpodobných možností.

„Loni jsem hned po mistrovství věděl, že budu pokračovat. Šlo o to, jestli se domluvím s Bostonem, nebo někde jinde. Teď se fakt rozhoduji, jestli skončím,“ uzavřel Krejčí.