David Krejčí se definitivně rozloučil s NHL. S hokejem ale ještě končit nehodlá. Kariéru by chtěl vítěz Stanley Cupu uzavřít až po mistrovství světa v Praze v příštím roce. Jenže aby si vybojoval místo v národním týmu pro šampionát, musí někde hrát. Jasný je, že to bude jen v týmu s vysokými ambicemi. Sparta, Třinec, nebo Pardubice? V úvahu ovšem přichází i mateřská Olomouc.

„Je brzo, ale samozřejmě se mi to někdy honí hlavou. Když se rozhodnu, že budu pokračovat, tak hlavní důvod by byl poprat se o nominaci na šampionát v Praze. A tím by kariéra definitivně skončila, to je na sto procent,“ řekl David Krejčí v konferenčním hovoru s vybranými novináři, který zveřejnil web NHL.com/cs, ze svého domova v Jižní Karolíně.

Sedmatřicetiletý útočník v pondělí oznámil konec kariéry v NHL, kterou spojil výhradně s Bostonem. V dresu Bruins odehhrál přes tisíc utkání a v roce 2011 zvedl nad hlavu bájný pohár Lorda Stanleyho.

Již na konci června rodák ze Šternberka mluvil o tom, že v nadcházející sezoně určitě nebude hrát od začátku a zřejmě kolem Vánoc se rozhodne, zda se někde zapojí do hry. Své plány nezměnil.

Ve hře je návrat do Olomouc, za kterou nastupoval v předminulé sezoně, nebo za Pardubice, jejichž barvy hájil při výluce NHL v sezoně 2012/13. Záležet bude na tom, jak se kterému týmu bude dařit.

„Potřebuju to brát tak, že se musím podívat na tabulku, jak to tam vypadá, kdo bude hrát nahoře. Jak na tom bude Olomouc, nebo jestli se rozhodnu pro nějaký tým, kde jsem už v minulosti působil, jestli by měli zájem," řekl Krejčí. Nevyloučil, že by hrál i v jiné evropské lize než v Česku. „Jakmile se rozhodnu, dejme tomu kolem Vánoc, v prosinci, tak můj agent bude mít co na práci. Uvidíme,“ uvedl.

Hlavní cíl? MS v Praze

Na rozhodunutí má dostatek času. „Teď se každopádně dívám dopředu. Můj cíl, pokud se rozhodnu hrát, bude mistrovství v Praze. A k tomu bude nejlepší jít co nejdál v play-off, když budu před tím půl sezony stát. Jsem takový hráč, že když už se vrátím, chci vyhrávat. Chci hrát play off co nejdéle, takže podle toho se budeme rozhodovat. Pokud Olomouc bude v top 3, tak o tom žádná,“ řekl Krejčí s úsměvem.

Mezitím fanoušci na sociálních sítích horlivě diskutují o tom, který klub si Krejčí vybere. Nejčatěji se skloňují Sparta, Třinec a Pardubice. „Olomouc to určitě nebude, spíš to budou Pardubice, nebo Třinec,“ má jasno jeden z hokejových příznivců. „Půjde od ledna do Sparty, pak MS. Říkal, že to chce hlavně manželka,“ napsal další fanoušek.

V komentářích se také řeší, jestli by to šedmatřicetiletý centr zvládl fyzicky, kdyby hrál finálovou sérii o titul a za pár dní už by musel naskočit do zápasu na mistrvství světa. „David je asi o 20% lepší než jiní hráči, po vyčerpání z finálových bojů a i možném zranění tato výhoda jaksi odpadá. Jen by si David měl ujasnit co chce, hrát MS, vyhrát ligu, bydlet v Americe, nebo v Česku,“ zamyslel se jeden z uživatelů Facebooku.

„Je o třídu uplně jinde, než celá naše liga, a s jeho prachama si doslova může dělat, co chce. A já mu to přeju,“ zněla další z reakcí.

Je jen na Krejčím, který klub si zvolí. Jasno bude na konci roku.