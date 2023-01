Jakmile Krejčí naskočil na led k prvnímu střídání, dočkal se potlesku téměř 18 tisíc diváků ve vyprodaném hledišti TD Garden vestoje a aplausu spoluhráčů na střídačce. Pak rozjel svoji show.

„Spousta hráčů k němu chová velký respekt, a to právem. David je legenda Bruins a dnes večer ukázal proč. Dělá všechny kolem sebe lepší,“ chválil hvězdu týmu kouč Bruins Jim Montgomery.

Z Krejčího geniality těží hlavně čeští spoluhráči. Na gól přihrál Davidu Pastrňákovi, pro Pavla Zachu připravil hned dvě branky. „Je to superchytrý hráč, je opravdu pracovitý. V Česku je David legenda, každý ho zná. Teď, když dosáhl na 1000 zápasů v jednom týmu, se stal legendou i tady, což je hezké,“ velebil staršího krajana Zacha.

David Krejčí a jeho zápas v NHL číslo 1000:

Zdroj: Youtube

„Pro Krejču to byl speciální zápas. Chtěli jsme vyhrát, aby si to naplno užil. Pro celý tým to byla speciální noc. Chtěl jsem chtěl, ať dá gól, ale to je Krejča, miluje přihrávat. Je šťastný, když může góly připravovat. Není moc takových playmakerů. Je to neuvěřitelný hráč a zaslouží si uznání,“ doplnil Pastrňák, který dal dva góly a na jeden nahrál. Nejproduktivnější hráč týmu nasbíral v posledních šesti zápasech 12 bodů (10+2). Letos má v NHL na kontě už 35 branek.

Pastrňák a Krejčí si vytvořili výjimečné pouto. „Je jako můj starší brácha,“ přiznal Pasta. „Zpočátku jsem ho zbožňoval. Přišel jsem do ligy jako dítě a každý den se od něj učil. Je o deset let starší, ale je to jeden z mých nejbližších přátel.“

Boston je domov

Bruins si vybrali Krejčího v draftu v roce 2004. Na řadu přišel ve druhém kole jako třiašedesátý. Od té doby český útočník žádný jiný dres v zámořské soutěži neoblékl a stal se ikonou Bostonu. Uplynulo devatenáct let a Krejčí se dostal na hranici 1000 zápasů.

„Dostal jsem spoustu zpráv od spousty lidí. Nechci říct, že jsem ten humbuk ignoroval, samozřejmě, kdokoliv, kdo má mé číslo, má ho z nějakého důvodu. Ale bylo toho fakt hodně. Snažil jsem se to dát trošku stranou, soustředit se na zápas. Abych se ujistil, že si tohle budu pamatovat ještě hodně dlouho. A dopadlo to takto, výhra 6:0, je to hodně speciální chvíle,“ dobře ví Krejčí.

„Hrát pro jednu organizaci je samozřejmě velký úspěch. Jsem na sebe opravdu hrdý, že jsem to dokázal. Cítím, že tohle je jeden z těch milníků, které oceníte až skončíte a ohlédnete se zpět,“ svěřil se šestatřicetiletý hrdina ze Štenberka, který loňskou sezonu srávil v Olomouci. „Jsem vděčný, že mi v létě zavolali, abych se vrátil. Boston je můj domov.“

Díky rozjeté české ekipě v bostonské kabině mohou Bruins pomýšlet na vytoužený Stanley Cup. „Jsem rád, jak tým hraje. Cítím, že by to mohl být speciální rok. Víme, co tady máme, nebereme to jako samozřejmost,“ upozornil Krejčí.

Ikonickou trofej zvedl Krejčí nad hlavu už v roce 2011, od té doby zažil dvě neúspěšná finále. Sáhne si letos na stříbrný pohár znovu?

Jan Tomajko, hlavní kouč HC Olomouc: Davidovi moc gratuluji, že se mu povedlo dosáhnout takového významného milníku. Navíc všechny zápasy v NHL odehrál za jediný tým, o to více je tento úspěch ohromující. Nicméně nejde o nic překvapivého. V loňské sezóně u nás v Olomouci předváděl, o jak výjimečného hráče se jedná. Spoustě našim klukům předal nenahraditelné zkušenosti. Boston může být jedině rád, že takového vynikajícího hokejistu má ve svém týmu. A Davidovi přeji, aby se mu i v té druhé tisícovce dařilo minimálně stejně dobře jako v té první a letos do své sbírky úspěchů přidal třeba další Stanley Cup.