Česká hvězda zámořské NHL David Pastrňák zařídil svým třetím hattrickem v letošním ročníku výhru Bostonu nad Philadelphií 5:3 a teprve jako druhý Čech v historii nejslavnější ligy světa vstřelil 60 gólů za sezonu. Boston i díky jeho bohatému příspěvku zvládl 63. zápas v aktuálním ročníku a překonal ligový rekord v počtu výher. Brankou a asistencí se na rekordním vítězství Bruins podílel také Pavel Zacha a bod za nahrávku si připsal i obránce Jakub Zbořil.

David Pastrňák v dresu Bostonu slaví gól | Foto: ČTK/AP/Michael Dwyer

Suverénní lídr základní části Boston mohl na konci víkendu slavit definitivní přepis historických tabulek NHL. Medvědi v sobotu porazili díky dvěma brankám Pavla Zachy New Jersey 2:1 a vyrovnali rekord v počtu 62 výher během jedné sezony. Hned následující den pak Bruins zvítězili na ledě Philadelphie 5:3 a osamostatnili se tak na čele této historické statistiky.

Hrdinou 63. vítězství v sezoně se stal opět český kanonýr David Pastrňák, jenž svůj patnáctý kariérní hattrick v základní části NHL (vyrovnání Jaromíra Jágra) zkompletoval v úvodu třetí třetiny, kdy si v přečíslení dva na jednoho vyměnil puk s Tylerem Bertuzzim a trefil se přesně mezi nohy gólmana Felixe Sandströma.

Kariérní maximum i útok na Stanley Cup. Krajané zažívají za mořem životní sezonu

Dva zápasy před startem play off tak Pastrňák ztrácí už jenom čtyři trefy na nejlepšího střelce aktuálního ročníku Connora McDavida. O dva góly méně pak českému kanonýrovi chybí k vyrovnání národního rekordu v počtu vstřelených branek za sezonu. Jaromír Jágr jich v ročníku 1995/1996 dal 62.

„Je to velice speciální moment,“ řekl po utkání hrdina Pastrňák. „Byla to velká zábava, nebudu vám lhát. Věděli jsme, co je v sázce. Dnes jsme se zapsali do historie v největší hokejové lize a rozhodně si toho vážíme,“ dodal nejproduktivnější hráč Bruins v aktuální sezoně.

Úctyhodná meta

Havířovský rodák svým třetím zásahem v zápase dosáhl na úctyhodnou metu 300 gólů v NHL a připojil se k sedmičce českých střelců, kteří to dokázali před ním. V čele statistiky je se 766 trefami nedostižný Jágr. Nejblíže Pastrňákovi je Petr Nedvěd, jenž v NHL nastřílel 310 branek.

Hattrick Davida Pastrňáka na ledě Philadelphie:

Zdroj: Youtube

„Sebevědomí, kreativita a soutěživost. Vyzařují z něj tyto tři charaktery a pak to jen zkombinujete s postojem, že tým je na prvním místě. Záleží mu na tom a jeho výkony jsou toho jasným důkazem,“ vysekl poklonu českému kanonýrovi trenér Jim Montgomery.

Sezona pro Slafkovského skončila. Snad to nezpomalí jeho vývoj, doufají Habs

Pastrňák ke svému hattricku ještě v závěru zápasu přidal asistenci u jednadvacáté Zachovy branky v sezoně. Bývalý hráč New Jersey si tři minuty před koncem základní hrací doby našel místo mezi kruhy a nekompromisně uklidil Pastrňákovu nabídku za gólmana Sandströma.

Prosadil se i Zbořil

V zápase se jednou prosadil i obránce Jakub Zbořil. Šestadvacetiletý bek připravil Pastrňákovi branku na 2:1 a zaznamenal tak čtvrtý bod v sezoně. Jakub Lauko a Tomáš Nosek tentokrát nebodovali, zraněný David Krejčí zatím zpět do akce nenastoupil.

Boston čekají v závěru základní části ještě dva duely proti Washingtonu a Montrealu.