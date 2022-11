Začátek z říše snů. Český útok řídil výhru Bostonu, třemi body se blýskl i Nečas

Své o tom ostatně ví už asi devět celků NHL, za pár dnů se tato peprná novinka pravděpodobně rozprchne i do dalších metropolí Spojených států a Kanady. A dost možná už dorazila také do Edmontonu, kde se úchvatná fazóna české superstar rozhodně nezamlouvá tradičnímu duetu kouzelníků Connor McDavid-Leon Draisaitl.

Pasta strhl celou bostonskou smečku

Těm tak na čele produktivity soutěže rázem roste velice nepříjemná konkurence, navíc když Pastrňák dotuje své bodové konto opravdu poctivě. Letos zatím naskočil do devíti utkání, jen ve dvou případech si nepřipsal žádný kanadský bod.

Dohromady už nastřádal sedm branek a k tomu navíc přidal deset asistencí. Celkových 17 kanadských bodů je opravdu úctyhodným počinem. V celé NHL nyní také najdete jen jediného přemožitele. Právě Kanaďana McDavida. S hubeným náskokem jediného bodíku.

Nicméně unikátní forma Davida Pastrňáka má velmi blahodárné účinky nejen na jeho psychickou pohodu, ale taktéž celý Boston. Havířovský rodák postupně strhl celou medvědí smečku a svěřenci trenéra Jima Montgomeryho nyní suverénně vévodí Východní konferenci.

Poslední šance staré gardy. Boston čeká přestavba, Pastrňáka těžké rozmýšlení

„Jsme šťastní z toho, jak nám to teď funguje. Nejvíc mě těší, že hrajeme opravdu jako tým. Je úplně jedno, kdo se zrovna nachází na ledě. Od začátku do konce všech zápasů do toho všichni dáváme všechno. To je nejdůležitější,“ řekl Pastrňák po vítězném mači s Columbusem.

V něm si mimo jiné na své konto připsal další branku a asistenci. „Za tím vším je však skutečně nutné vidět hru celého mužstva. Není to jenom o mně, je to o celé naší kabině,“ dodal.

David Pastrňák v dresu Bostonu slaví další branku do své již bohaté sbírky.Zdroj: ČTK/AP/Michael Dwyer

Poklona pro české duo medvědů

Ovšem pokud bude Pastrňák i nadále pokračovat v podobném tempu, může se do letošní tajenky s adepty na Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče sezony konečně přimíchat i česká vlaječka.

K tomu může šestadvacetiletého kanonýra výrazně přiblížit jeho krajan a starší kolega z útoku David Krejčí, jenž zažívá po návratu do bostonského dresu taktéž velice příjemný rozjezd ročníku.

A právě toto české duo se v letošní sezoně společně podepsalo už pod sedmi brankami bostonských Medvědů. Při hře pět na pět, v přesilovce, v podstatě kdykoliv. Dejte tyto dva špílmachry k sobě a o zábavu máte postaráno.

Krejčí velkolepým návratem ohromil NHL. Byl jsem trošku nervózní, přiznal

„Zbytek NHL se před nimi musí mít na pozoru,“ vysekl poklonu na adresu sehraných krajanů kouč Bruins Jim Montgomery.

„Jsou opravdu hodně nebezpeční. Když se dostanou do ráže, každý soupeř je okamžitě pod tlakem. A hlavně ta jejich spolupráce vypadá zápas od zápasu lépe,“ dělá velkou radost trenérovi aktuálního lídra Východní konference.

Sehrané duo v dresu Bostonu: vlevo David Krejčí, po jeho boku David Pastrňák.Zdroj: ČTK / AP / Charles Krupa

Skvělý start Pastrňáka zároveň zařídil Bostonu historicky nejúspěšnější vstup do sezony, stejně tak si havířovský snajpr vylepšil i své osobní maximum ze začátků hokejové show za mořem. A nutno dodat, že mlsný jazýček si načasoval skutečně geniálně.

Po této sezoně totiž českému útočníkovi v Bostonu vyprší dlouho rozebíraná smlouva a předmětem příštího jara a léta bude zejména její případné prodloužení, respektive výrazné napumpování stávající podoby.

A ve hře bude skutečně hodně. Pastrňák si svými výkony říká o královský příděl, pokud si navíc udrží současná čísla, může klidně žádat ještě o větší balík. Tak či onak, Boston bude muset kývnout. A ví proč.