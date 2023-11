Životní sezona katapultovala Davida Pastrňáka mezi sportovní boháče. Český hokejista dostal od Bruins luxusní kontrakt na astronomických 90 milionů dolarů (téměř dvě miliardy korun). Bylo jasné, že očekávání budou v Bostonu veliká. Šikula z Havířova se ale nezhroutil. I v letošní sezoně sází góly jako na běžícím pásu a dokazuje, že si pořádný balík peněz zaslouží.

David Pastrňák | Foto: Profimedia

David Pastrňák loni vstřelil 61 gólů a posbíral 113 bodů. Svoje kariérní maximum překonal o parník. Úctyhodný výkon. Že by lídr Bruins mohl být letos ještě lepší, tomu moc nevěřil ani kouč Jim Montgomery. Vždyť klub z Massachusetts ztratil Patrice Bergerona a Davida Krejčího, se kterým Pastrňák mohl hrát i poslepu.

„Pasta“ ale nestrádá, pořád si jede to svoje. V prvních 15 zápasech rozvlnil síť jedenáctkrát, k tomu přidal 13 asistencí. Má tak slušně našlápnuto k tomu, aby znovu pokořil metu 60 gólů a ještě si vylepšil osobní rekord.

Na dvě šedesátigólové sezony po sobě dosáhlo jen osm ikon. Pastrňák by se mohl ocitnout v nóbl společnosti. Posuďte sami: Phil Esposito, Wayne Gretzky, Brett Hull, Mike Bossy, Mario Lemieux, Jari Kurri, Steve Yzerman a tím posledním, který to dokázal, je člen Síně slávy Pavel Bure (1992/94).

Kouče Bruins překvapilo, že si Pastrňák drží vysokou produktivitu. „Nevím, komu jsem to říkal, myslím, že to byl (GM) Don Sweeney, myslel jsem si, že bez Bergyho a Krejčího, to bude mít s produktivitou těžší,“ přiznal Montgomery po poslední výhře 5:2 v Buffalu, na té se mimochodem Pastrňák podílel bilancí 1+2.

Víc drží puk

Český snajpr přitom trenéra uklidňoval. „Na setkání jsem mu řekl, že se od něj bude čekat víc. On se jen podíval a řekl: Jo, počítám s tím. Nedělej si starosti. Přesně to mi řekl. Teď už se o to nestarám,“ pobavil Montgomery.

David Pastrňák řídil výhru Bostonu v Buffalu:

Zdroj: Youtube

Pastrňák dobře věděl co říká – s Bradem Marchandem a Pavlem Zachou si rozumí. Přesto musel trochu změnit svůj styl. „Pasta víc drží puk. Pochopil, že bude chvíli trvat, než si vytvoří takovou kreativitu, která přirozeně vzniká, když hrajete s Krejčím nebo Bergeronem, protože to jsou inteligentní hokejisté.“