David Pastrňák je u fanoušků Bostonu nejoblíbenějším hráčem, jenže v posledních dnech ztrácí česká 88 na popularitě. Technický útočník, který má zápasy rozhodovat, měl už poněkolikáté prsty v porážce Bruins. A příznivci klubu mu dávají pocítit, že takového „Pastu“ nechtějí na ledě vidět.

David Pastrňák | Foto: Profimedia

Pastrňák po pěti zápasech vyšel bodově naprázdno v Calgary, kde Boston padl 2:3 v prodloužení. Český bombarďák přitom mohl zápas rozhodnout.

Pastrňák s Charliem McAvoyem se řítili sami na brankáře Jacoba Markströma, hvězda Bruins vzala zakončení na sebe, ale šanci neproměnila a Nazem Kadri z protiútoku vstřelil vítězně gól.

Fanoušci Pastrňákovi vyčítali, že při přečíslení volil střelu místo přihrávky, která se vyloženě nabízela. McAvoy by totiž zakončoval do odkryté klece.

„Zas a znova, Pasta vystřelí místo toho, aby přihrál a stojí nás to další porážku v prodloužení, stejně jako proti LA,“ zlobil na sociální síti X jeden z příznivců Bruins. „Pasta měl ten zas… puk nahrát,“ přisadil si další. Někteří Pastrňákovi zazlívali i to, že při hře 3 na 3 v prodloužení nebrání a nevrací se. Navíc dvakrát po sobě neproměnil samostatný nájezd.

Na jeho obhajobu – i přes všechny nedostatky je Pastrňák jasně nejproduktivnějším mužem týmu (36+46) a bez něj by Boston nebyl tak vysoko. To je bez debat.

Porážka štve

Bruins už počtvrté řadě museli do prodloužení nebo nájezdů, dvakrát uspěli. Proti Calgary nebyli šťastnějším týmem. „Měli jsme šance na ukončení zápasu, ale to je hokej. Stačí centimetr nebo dva a je to jiný příběh,“ líčil McAvoyem, který Pastrňákovi nezazlíval, že mu v klíčovém okamžiku nepřihrál.

David Pastrňák se podepsal pod porážku Bostonu v Calgary:

Zdroj: Youtube

„Myslím, že jsme po většinu času hráli docela solidně. Trochu to štve, když nevyužijete šance a nezískáte dva body, ale máme z naší hry skvělý pocit,“ dodal McAvoy.

Boston se i přes porážku bodově dotáhl na vedoucí Vancouver.