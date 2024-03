Už dva zápasy za sebou vyšel naprázdno a stále tak čeká na prolomení stobodové hranice v letošní sezoně NHL. David Pastrňák se zasekl 99 bodech (44+55) a hokejisté Bostonu navíc přišli o první místo v soutěži. Česká hvězda ale zůstává v klidu. Soustředí se na play-off, ve kterém budou chtít Bruins napravit loňský výbuch. Pasta má i záložní plán - když boj o Stanley Cup opět krachne, s chutí vyrazí do Prahy na světový šampionát. A tom teď ale nechce ani slyšet.

David Pastrňák | Foto: ČTK / AP Photo / Steven Senne

Stobodovou hranici překonal David Pastrňák v minulé sezoně jako druhý český hokejista v historii po Jaromíru Jágrovi a našlápnuto má i letos. Po úterním hattricku proti Ottawě dělí útočníka Bostonu od stého bodu jediný zápis. Teď ovšem nebodoval už ve druhém utkání za sebou. Na osobní statistiky ale nehledí, lídr Bruins vše podřizuje týmovému úspěchu.

„Soustředíme se na naši hru. Naštěstí jsme si v tabulce udělali takový polštář, že nemusíme stresovat ohledně toho, jestli se dostaneme do play-off,“ mluvil Pastrňák v rozhovoru pro hokej.cz o psychické pohodě v týmu. „Je jedno, jestli skončíme první nebo druzí. Potřebujeme teď dobré zápasy a přípravu na play-off.“

Pastovi srdíčko bije za nároďák

Před rokem zažili Pastrňák a spol. historickou jízdu, v základní části trhali rekordy. Jenže v play-off vyhučeli s Floridou hned v prvním kole. Pokud by se stejný scénář opakoval i letos, Pastrňák by byl k dispozici národnímu týmu pro šampionát v Praze.

„Je to samozřejmě výjimečný hráč, pro nás by byl mimořádnou posilou. Přirovnal bych ho k Dominiku Haškovi, Jaromíru Jágrovi, nebo Sidneymu Crosbymu či Connoru McDavidovi. Je to takový typ hráče. Pro nás je důležité, že Pastovi srdíčko bije za národní mužstvo a strhne zbytek,“ pronesl generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd po lednové inspekční cestě v zámoří.

Pasta přiznal, že by případě vřazení neváhal a na mistrovství do Prahy by přiletěl, jeho myšlenky teď ale směřují jen ke Stanley Cupu. „Všichni v Česku ví, jak jsem na tom, a jak přemýšlím o reprezentaci. Ale v tuhle chvíli mám jenom jeden cíl a soustředím se tady v Bostonu na sezonu,“ vzkázal ze zámoří Pastrňák.