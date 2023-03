Velký milník je za rohem. David Pastrňák má v letošní sezoně na svém kontě v dresu Bostonu Bruins osmačtyřicet gólů v základní části a čeká na magickou padesátku. Ve středečním utkání proti Ottawě vyslal rodák z Havířova sedm střel, ani jedna se ale neujala a český útočník vyšel v březnu z deseti odehraných zápasů teprve podruhé bodově naprázdno.

David Pastrňák v dresu Bostonu slaví gól. | Foto: ČTK/AP/Michael Dwyer

Hlavní útočná síla Bostonu Bruins, která v základní části jednoznačně dominuje NHL?

David Pastrňák.

Jedna z největších hvězd soutěže podepsala na začátku března novou osmiletou smlouvu na celkem 90 milionů dolarů (téměř dvě miliardy korun), která vstoupí v platnost po této sezoně a bude platit až do konce ročníku 2030/31. Od té doby se šestadvacetiletý útočník dostal do ještě větší pohody.

Pastrňák je s 48 góly druhým nejlepším střelcem soutěže, více už má pouze kanadský kouzelník v barvách Edmontonu Connor McDavid, jenž vévodí NHL s 58 zásahy. Rodák z Havířova prahne po magické metě - nikdy se mu nepodařilo nastřílet padesát branek v základní části NHL.

Proti magické metě byl Sogaard

K pokoření úctyhodného milníku měl český kanonýr velmi blízko ve středečním zápase proti Ottawě, během kterého vyslal na branku Madse Sogaarda sedm střel. Nejblíže k rozvlnění sítě měl Pastrňák ve třech momentech. V 11. minutě jeho tvrdý projektil skvěle vyrazil vyrážečkou Sogaard, neujalo se ani bekhendové zakončení ze druhé třetiny. Dánský brankář odchytal skvělé utkání a pomyslné ne se mu povedlo říct i na potřetí. Ve 48. minutě se po přihrávce Davida Krejčího Pastrňák proklestil až před ottawskou svatyni, jeho střelu ale na brankové čáře vytěsnil skvělým zákrokem dvaadvacetiletý gólman.

Zdroj: Youtube

Boston nakonec ve vyhecovaném duelu porazil po brankách Davida Krejčího a Jakea DeBruska Ottawu 2:1. „Je to moje práce, chci se pořád zlepšovat. Kdybych dosáhl na metu padesáti gólů, bylo by to skvělé. Během kariéry se mi to ještě nepovedlo,“ řekl Pastrňák, který bude mít další šanci v pátečním utkání proti Montrealu.

Přesto už v současnosti přepisuje český forvard historické tabulky bostonské organizace. Hranici čtyřiceti zásahu totiž překonal Pastrňák potřetí, lépe už jsou na tom pouze klubové legendy Cam Neely (4), Rick Middleton (5) a Phil Esposito (7).

S aktuální střeleckou formou Pastrňáka se ale dá očekávat, že padesátigólová meta je pouze otázkou času. Do konce základní části Bostonu zbývá dvanáct zápasů.